我們自從2008年開始教導兒童、青少年及親子理財的課題，到2015年成立兒童及青少年理財教育推廣基金「理財啟苗」，大多數的家長明白學習理財對子女很重要，但是有三個疑問阻礙實行：

（一）覺得子女還小不懂賺錢，因此沒必要過早學習理財，你怎樣看？

（二）擔心自己不懂教，怎麼辦？

（三）不知道子女幾多歲起便應學習理財，教的時候有甚麼要留意？

投資者委員會在2020年一項調查發現，超過8成的受訪家長認同學習金錢管理對子女很重要，但近4成人並未付諸實際行動。究其原因，不外乎是家長看不到教導孩子理財的迫切性，以及不懂得從何入手。

回答疑問一：覺得子女還小不懂賺錢，因此沒必要過早學習理財？

研究指出理財能力為重要的生活技能之一，愈早學習愈好，換言之，學習理財就像生活教育是必須的。研究顯示，在年幼時學習理財，對長大後的理財能力及心理質素均有裨益。較高的理財能力不僅有助儲蓄、減少債務和改善退休生活，還能提高生活滿意度及減低抑鬱症狀等。

所以父母如果覺得小孩子不懂賺錢，只花父母給的有限度零用錢，因此沒必要過早學習理財，這想法不對。

（istock）

鑑於理財教育的重要性，全球已經有20多個國家將其納入為正規學校課程，包括加拿大、澳洲、英國和美國等，亞洲只有日本，直至2019年新加坡也認識到理財教育的重要性，將理財課程引入理工學院和教育學院，所有一年級大學生必須修讀理財教育課程「理財有方 MoneySense」，目的是提升學生的理財能力。

另外，OECD（經濟合作與發展組織）在20多年前已有理財教育課程指引，從小學到中學、甚至大學都有理財課程，可見理財教育很早已在西方二十多國家進行了。

反觀香港作為世界金融中心之一，卻尚未把理財教育納入學校課程。

回答疑問二及三：擔心自己不懂教，怎麼辦？不知道子女幾多歲起便應學習理財，教的時候有甚麼要留意？

應根據兒童年齡的發展認知需要及家庭實際情況。我們遇到不少的家長擔心沒有足夠的理財知識或技能，不懂教子女理財，更不知從何開始。

父母不用擔心，我們只需從幼兒開始教導「要珍惜，不要浪費」的基本（經濟）概念，便替子女打好理財基礎了。不用說教，只需做好榜樣。

當教子女理財時，不能操之過急，要按部就班，由理財概念開始（例如不要浪費），接著儲蓄，消費，分享，最後才到投資。

從兒童的發展認知需要和家庭財務實際情況考慮，我們建議給零用錢的適當時候是升小四開始（約9歲），因為這個年齡的孩子有能力處理金錢，其次是他們的社交圈子擴闊，變得更有需要。提示：升上小四時開始給零用錢，但前提要提醒子女「先儲蓄，後消費」。一般最遲升上高中前便應該有零用錢，因為有錢能夠學習怎樣運用處理財，教理財不能紙上談兵。