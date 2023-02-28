港人北上深圳有20%消費補貼？名額50,000個！4 Steps用八達通 App拎錢，最多人民幣200元！

全面通關後，很多港人都會到內地探親或旅遊。而早前，香港八達通卡有限公司宣布和中國銀行深圳市分行合作，只要用八達通 App在指定的自助發卡機上購買數字人民幣硬錢包，最高可以得到人民幣200元消費補貼！

中國銀行深圳市分行聯合香港八達通卡有限公司在羅湖區人民政府的支持下，舉辦「數字人民幣跨境嘉年華活動」，在羅湖區推出數字人民幣硬錢包自助發卡機。香港居民於即日至3月31日前，入境深圳只要使用八達通 App（後續將加入實體卡），在自助發卡機上購買一張數字人民幣硬錢包，於支持硬錢包收款的商家消費時，即可得到區政府的20%消費補貼，每人最高補貼人民幣200元，名額有50,000個。

數字人民幣硬錢包

4Steps拿補貼！

1. 在手機安裝八達通 App，需要實名認證。

2. 到數字人民幣硬錢包自助發卡機，用八達通 App購買一張數字人民幣硬錢包，需要回鄉證或護照

3. 為數字人民幣硬錢包充值，可以用八達通App港幣兌換成人民幣再充值

4. 於支持硬錢包收款的商家消費，即可獲20%消費補貼，最高補貼人民幣200元

數字人民幣硬錢包自助發卡機

八達通 App

數字人民幣硬錢包自助發卡機地址：

1. 深圳羅湖區建設路1003號中國銀行深港支行

2. 深圳羅湖區建設路2022號中國銀行深圳市分行營業部