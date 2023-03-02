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02/03/2023

BLACKPINK與OREO聯名！推黑色、粉紅色夾心餅！百年老牌不再「老餅」

#數碼營銷 #Blackpink #Oreo #老牌 #聯名 #合作 #廣告
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　南韓人氣女團組合BLACKPINK代言產品多不勝數，其中包括Chanel 、Dior 、Celine等時尚名牌，是廣告商的寵兒。

 

　　早前BLACKPINK更與著名餅乾品牌OREO聯名合作，創製出黑色及粉紅色夾心餅，產品一推出，粉絲即爭相搶購。



　　OREO X BLACKPINK夾心餅包裝設計別具心思，以粉紅色及黑色為主，每包附送一張BLACKPINK成員簽名小卡，共有十款，粉絲集齊一套，更具收藏價值。OREO X BLACKPINK夾心餅在印尼首先推出，隨後在亞洲其他國家陸續登場。




　　過去OREO曾與意大利網紅Chiara Ferragni及樂壇天后Lady Gaga等推出聯名產品，掀起搶購潮。此外，OREO亦曾與Pokémon 合作，將十六款得意可愛的小精靈印在夾心餅上。據聞當時由於「夢夢」小精靈的OREO出現機率較低，在拍賣網站炒上逾二十萬港元之天價，令人咋舌。


　　OREO聯名合作的營銷手法為產品帶來新意，將百年老牌成功塑造年輕化的形象。OREO，不再是「老餅」！


OREO X BLACKPINK廣告片：





 

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