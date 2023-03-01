否認「反封殺」港台 謝安琪︰我好需要宣傳

【晴報專訊】港台《十大中文金曲頒獎音樂會》將於五月舉行，曾兩奪港台「最優秀流行女歌手大獎」的謝安琪（Kay）及人氣音樂人林家謙等均無份入圍，有傳Kay「反封殺」沒有派歌到港台及無綫。昨日Kay否認傳聞，表示尊重每個媒體，彼此關係亦未必如外間想像般差。

謝安琪與老公張繼聰昨日出席「香港社交媒體風雲榜」頒獎禮，更雙雙獲封為「2022香港社交媒體風雲人物」。有傳Kay反封殺港台及無綫頒獎禮，她否認道︰「其實我自己開小型獨立公司，自給自足同自資營運幾年，我都好需要宣傳，我有派歌畀佢哋（港台及無綫），不過每個媒體都有佢哋嘅規則同機制，播咩歌唔係由我決定，我好尊重佢哋，關係未必咁差。（出席港台頒獎禮？）如果佢哋邀請，我好樂意回覆，但（出席）要睇當時情況再決定。」

另外，阿聰與Kay昨日向人氣YouTuber J Lou集郵，阿聰說︰「阿仔好鍾意J Lou，我依家同J Lou合照，終於威番次，有番啲家庭地位，因為個仔成日叫我大叔。」

孫慧雪挺巨肚現身

同場的孫慧雪懷孕四個半月，昨日挺巨肚現身，她說︰「個個以為我陀咗六、七個月，我老公好擔心，問我個肚會唔會爆，我依家重咗十幾公斤，醫生都叫我開刀生。」她笑言要保密第二胎性別，又表示生完便會正式「封肚」。至於蘇皓兒透露正拍攝以交友App為題材的ViuTV新劇，她在劇中跟吳肇軒及談善言展開三角關係。





孫慧雪（右）的四個月孕肚大得驚人。