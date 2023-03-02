  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
論盡中港台
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

02/03/2023

中國能否為普京提供下台階？

#普京 #烏克蘭 #中國 #俄烏戰爭 #大國博弈
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　俄烏戰爭，自去年2月24日開始，俄羅斯總統普京以「非軍事化、去納粹化」為理由，動員俄軍進入烏克蘭，繼而迅速發展為二次大戰後歐洲最大規模的軍事對抗。

 

　　引發戰爭的背景緣由眾多，包括前蘇聯解體後該區的烏克蘭化、去俄羅斯化、境內俄裔民族主義所引致的國族認同分裂、「北約東擴」引發俄羅斯的不安全感等。當然，主因之一，與普京想打造政治強人形象不無關係。這個強人，不僅要做英雄，他更是無畏的柔道選手、敢沖敢搶的冰球手以至光著膀子騎馬和釣魚的勇士。

 

 （CNS資料圖片）

 

　　三年前，普京要修改憲法，讓他能夠再執政16年。當時的俄羅斯傳媒將普京描繪成一位船長，在全球動盪的暴風雨中駕駛俄羅斯號航船。當時的俄羅斯人還以為這位船長會領導俄羅斯走出困境，進入安穩的綠洲，萬料不到，他會將航船衝向冰山。

 

　　這位船長去年2月針對烏克蘭的「特別軍事行動」，最初是打錯了算盤，以為只要作戰快如閃電，幾周內烏克蘭會回到俄羅斯的軌道上。他顯然嚴重低估了烏克蘭的抵抗和反擊能力，也低估了西方國家支持烏克蘭的決心。

 

　　兵法說「兵貴神速」，戰爭一旦陷入泥沼，曠日持久，損傷必大。雖然估計錯了，也不要緊，「錯而能改，善莫大焉」，只要馬上撤兵，損失有限，來日方長，窺準時機，可以捲土重來。弊在普京的強人心態，不肯認輸，因此繼續推進，不斷升級，提高賭注，但戰爭打了一年，已到了騎虎難下的地步。

 

　　騎虎難下，典出唐朝房玄齡《晉書･温嶠傳》：「今之事勢，義無旋踵，騎猛獸安可中下哉。」原文本是「騎猛虎，安可中下哉？」因避唐高祖李淵的祖父「李虎」之諱而改稱「騎猛獸」。如今所說的「騎虎難下」，指騎在老虎背上不能下來，用來比喻做一件事情進行下去有困難，但情況又不允許中途停止，陷於進退兩難的境地，而這正是俄軍在烏克蘭的寫照。

 

　　面對西方的進迫，強人心態，面子攸關，普京是絕不肯退的。2月21日普京向國會發表他親自撰寫的《國情咨文》，批評由美國主導的西方國家挑起衝突，尋求「無限權力」。普京又指「是他們挑起戰爭，而我們在用武力制止」。他繼續將烏克蘭戰爭歸咎於美國和北約，並將俄羅斯描繪成無辜的一方。因此，如想普京退兵，也許中國能為普京找到下台階。

 

　　在俄烏戰爭一周年之際，中國最高級別外交官王毅訪問歐洲之後，中國外交部在2月24日發布一份文件，重申中國政府對這場戰爭的既定立場，呼籲停止戰火，同時避免提出可能會損害中俄關係的要求。在過去一年，中國一直努力扮演成為俄烏戰爭的中立調停人。當世界各國擔心俄羅斯會使用核武器，中國的外交文件則表明：「核武器用不得」，並呼籲「切實保護平民安全」。

 

　　可以理解，普京不會向美國或北約低頭，西方不要指望普京會改弦易轍。但中國若能為他找到下台階，他或會聽北京的。如今隨著戰爭的持續，陣亡俄羅斯士兵的增多以及烏克蘭的頑抗，普京的民意支持正在迅速下降。他精心打造的強人形象開始有裂痕，北京能否救救他？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多論盡中港台文章

你可能感興趣

#普京 #烏克蘭 #中國 #俄烏戰爭 #大國博弈

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk