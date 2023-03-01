打新冠疫苗針數愈多保護愈強？港大研究證實：長期病患者接種3針，死亡率減9成

免疫力低人士打新冠疫苗，醫學證明同樣可防重症死亡。港大利用逾百萬份來自醫管局及衞生署的大數據，分析復必泰及科興疫苗的效果，結果發現，不論疫苗種類，接種針數愈多，保護力愈強，對51歲或以上者尤其明顯。另有長期病患、多病共存者即使服免疫力抑制劑，3針後死亡率較只打2針者少逾90%。

港大團隊指研究證明長者及長期病患打針亦有效，冀可減少疫苗猶豫。（林宇翔攝）

港大醫學院藥理及藥劑學系與醫衞大數據深析實驗室，首次利用首批真實世界數據，證明接種針數與保護力相關。以科興計，18歲至年逾65歲人士，打1針預防死亡效果達37.8%至48.7%，3針後可提升至93.1%至97.6%；防重症效果由7.7%至33.9%，升至87.6%至88%；復必泰有相類結果，但在18至50歲群組中，打1針預防死亡效果為89.9%，但3針後降至86.6%；防重症打1針效果為80.4%，3針後降至75.5%。

另研究發現，即使病人有服免疫力抑制劑、糖尿藥或抗心律不整等藥物，打3針後死亡率較同組別打2針者減低逾90%；年逾65歲慢性腎病者打2針或以上，可減住院及死亡44%至86%；12歲以上糖尿患者可減入院、入ICU或死亡率達86.1%至98.4%。

港大分析 證對港人有效用

港大醫學院藥理及藥劑學系主任黃志基指，過去一直缺乏大規模數據證實疫苗對港人效用，尤其是復必泰在華人身上的效果。身兼疫苗顧問專家委員會成員的他指新冠已成風土病，日後所有人均有必要定期打加強劑，參照過住數據，抗體約在6至9個月失效，但補針時間是否同樣，仍要待專家組再商討。