以巴衝突升溫，猶太殖民區成禍心





當大國正忙於爭論俄烏戰爭周年對全球影響和解決之道時，另一邊廂的中東火藥庫以巴地區，自極右的以色列總理內塔尼亞湖上台後，以巴兩民族衝突再度升溫，而且急速漫延，最近更接近戰爭邊沿，西岸到處火光熊熊，日前以色列更空襲加沙，早已儼如身處大囚牢的當地民民恐戰爭一觸即發，向世界求救。



事實上，我們難以用戰爭來形容以巴衝突，因為強弱太懸殊，而且巴勒斯坦人仍未立國，不能擁有軍隊和常規武器，當衝突再起時，兩邊死傷非常不對等，巴人老百姓幾乎是坐而待斃，求救無門，遂訴諸於激進手段，這包括自殺式襲擊，亦即以色列口中的「恐怖主義」。



說到以巴衝突，就好像一場剪不斷理還亂的世仇，成為有雞先還是雞蛋先的永無休止爭拗，誰在報復誰？不過，今次衝突主要禍心在於西岸的猶太殖民區(jewish settlement)。早前大批以軍搜捕西岸巴人城鎮納布盧斯，造成多人傷亡，有激進巴人偷襲以色列人還以顏色，並導致數名以色列人死亡，位於納布盧斯邊沿的猶太殖民區有四百多居民持武器火燒巴人村莊，村民在火海中痛失家園，而其他殖民區卻在響應，以色列政府則表示會盡全力守護殖民區。

（AP）



作為蠶食巴人土地手段的猶太殖民區，一直是以巴和平談判的障礙，也經常是以巴衝突的激發點。以色列政府特別是右翼政府不僅無視聯合國的反對，更不斷擴充之。至於殖民區的概念，乃是效法1920到30年代猶太復國主義者在巴勒斯坦一點一滴地興建起他們的家園和社區，製造地權的既成事實。



以色列於1948年立國後，大力鼓勵散居世界各地的猶太人「回歸國土」，在西岸城鎮和加沙、東耶路撒冷等大量興建殖民區。從1967年「六日戰爭」後，無論是左翼工黨或是右翼利庫德集團，他們一律支援興建猶太殖民區。多年以來，以色列已成功地利用殖民區圍堵巴勒斯坦城鎮，並把城鎮彼此分隔，甚至可說是支離破碎，令巴人沒有可能建國。



1977年以前，以色列工黨興建屯墾區時自辯是出於安全防衛理由，並且可藉機設立永久軍事基地，以監視巴人聚集地區的一舉一動。但1997年當以比金(Menachem Begin)為首的右翼聯合政府上台，他們即大肆推動殖民區的擴建。



以色列左翼當初出於安全理由，右翼則是出於意識形態的目的，他們要構建心中的大以色列美夢。對於極端的猶太教教徒而言，在1948年立國時所奪取的土地，不算是猶太人中心的地帶，他們所渴望的是猶太祖先成長的地方，這包括約旦河西岸城鎮的希伯倫、納布盧斯、耶律哥、加沙走廊，以及整個耶路撒冷，而不是特拉維夫。只有猶太人完完全全擁抱巴勒斯坦土地，才能獲得徹底的救贖。



以色列政客擴展殖民區的政治手段，巧妙地利用猶太人的心理，為殖民區抹上一層救世主理論的外衣，鼓勵大量海外傳統猶太教移民遷移到這些地區，而且給與非常可觀的額外津貼福利，而來自美國傳統猶太社區更是推動這些殖民區的幕後金主。現在在西岸和東耶路撒冷已有上百個殖民區居住了上百萬猶太新移民，他們合法私藏武器槍械自許要守護家園。巴人大呼抗議，並對殖民區採取非常敵視的態度，巴人激進組織更不時偷襲殖民區居民，以致引發雙方劇烈的衝突。



值得關注的是，對以色列而言，這些殖民區除了以奪回土地為目的外，也可用來控制水源。在中東這個以沙漠為主的地區，水源可能比石油更是生存的命脈。因此，殖民區大多沿著水源不斷開拓，縱橫交錯，甚至操控了重要的交通要道。當我探訪這些殖民區，眼看區內游泳池水量充沛；一跑到巴人地區，特別是乾枯的夏天，巴人便得忙著用水車來回載水，他們的用水量只有以色列人的五分之一，而殖民區居民可享受更高的用水量。



殖民區居民向我表示，當他們放眼眺望，四周無人，只有一個又一個的山丘，也有說不出的空虛，唯有看見以色列國土正一步步與《聖經》中的猶太心臟地帶合併，眼下的荒蕪山丘才變得有意義起來，他們亦變得堅強與踏實。



從殖民區的政治用途，到其中聖化的土地主權，以色列國會勢難通過完全百分百摧毀殖民區的議案。與此同時，殖民區大多建在一片荒蕪的山丘上，卻儼如自成一角的世外桃源，巴人激進組織則表示不會停止襲擊猶太殖民區，而殖民區居民也善於先下手為強。一個又一個殖民區，猶如一個又一個潛伏的定時炸彈，埋藏了說不出的危機。