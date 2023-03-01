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01/03/2023

烏克蘭危機的中國立場究竟有何作用？

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　俄烏開戰一周年，北京推出了關於政治解決烏克蘭危機的「十二點立場」，針對俄烏衝突方方面面的影響，致力構建出「一碗水端平」的和平進程框架。但也正是因為沒有選邊站，俄烏雙方暫時都堅持各自立場，兩國在和談之間仍然面對一道「高牆」。既然如此，北京推出的立場方針究竟有何作用？

 

俄烏戰爭周年，雙方仍未找到和談契機（美聯社）

　
　　事實上，只要羅列以下俄烏衝突中核心「持份者」的各種利益與得失考量，就應該預知和平前路障礙重重:
　
俄烏和談仍面對高牆
　
　　一、烏克蘭：雖然獲得北約、七國集團(G7)的大力支持，但經過一年戰爭，國家受到重創，兵力損失巨大，前線急缺炮彈及訓練有素的官兵，而美歐援助的坦克、飛機只是畫餅充饑，因此照道理，烏方應該通過和談找尋喘息之機。
　
　　但是，澤連斯基政府在外完全依賴盟國經濟和軍火支援，結果不斷被催促在戰場上爭取重大勝利，以利施援者展示政治成果，結果戰場淪為一個又一個烏軍絞肉機；在內則有民族主義極右力量脅迫，不收復失地絕不罷休，澤連斯基斷也不敢輕易對俄談判「示弱」。
　
　　二、俄羅斯：經過一年戰爭，普京並沒有如西方預測般被國內反對派推翻，俄羅斯經濟至少是在短期內也看不到崩盤的可能。無論是戰是和，普京目前都仍掌握無可挑戰的決策權與民意支持度，來施展他與美國及北約的博弈。
　
　　但是，國內民族主義極右強硬派正在喪失耐性，他們認為普京對基輔及北約都過於軟弱。在這股力量驅使下，再加上北約高度涉足烏克蘭戰場，普京對內擴大徵兵規模，對外發出核戰警告。在西方媒體仍聚焦於俄軍可能在烏東發起春季攻勢之時，普京卻更可能是在籌備與北約的正面衝突，甚至不惜訴諸核戰。

 

 

大批烏克蘭新兵在接受短期訓練後倉促上戰場（美聯社）

 

　　三、美國：隨著俄烏戰爭曠日持久，美國國內尤其是共和黨人正在發出警告:美國應該避免捲入烏克蘭泥沼，盡快抽身以便全力進擊中國。
　
　　但是，拜登總統顯然認為，以俄烏和談的形式結束戰爭並不理想。根據近期他的表現，白宮似乎致力於促成歐洲國家繼續援助烏克蘭，完成削弱俄羅斯的戰略目標。而美國則可以空出手來，籌謀台海、南海或是朝鮮半島，屆時中俄兩國就會自顧不暇。
　
　　四、歐洲：歐洲本來和美國是「利益共同體」，尤其是冷戰結束以來，歐洲國家名義上透過北約與美國一同「防衛歐洲」，實際上卻把擔子交給美國，自己省下國防經費，全民努力縮短退休年齡，減少每周工時，或是乾脆透過歐盟「分豬肉」，以成就「歐豬」之美名。
　
　　但是，美國現在把歐洲國家推上援烏第一線，這就意味歐洲在美俄之間「魚與熊掌」兼得的好日子結束了。單看法、英等國民眾在俄烏戰爭爆發後，卻忙於示威要求加薪加福利，就不難看清歐洲民眾對援烏的誠意。事實上，歐盟死活也不讓烏克蘭「乘快車」加入歐盟，就是防止為其戰後重建買單。但更為可怕，且不受歐洲控制的是，如果俄羅斯真的與北約爆發核戰，歐洲文明將會首當其衝。
　
與歐洲共同締造節點和契機

 

俄羅斯國內戰爭情緒高漲（美聯社）

 　
　　在此背景下，俄烏仍未找到和談「節點」，也就是某個關鍵契機，使得雙方不僅有談的必要，而且還都有足夠的「裏子和面子」，到一張雙方都可接受的桌子坐下來談。而中國立場釋出的最基本信息是，北京願意提供這張桌子。
　
　　中央外辦主任王毅此前走訪了歐洲多國，參加了慕尼黑安全會議，最後訪問了克里姆林宮。因此，中方不會不瞭解俄烏跨越和談「高牆」的難度。雖然有關文件方方面面提了十二點，但只在兩點中方表示了「願意」發揮作用:就是第四點啟動和談，中方願發揮建設性作用，為重啟談判創造條件；第十二點：中國願為衝突地區戰後重建提供協助，並發揮建設性作用。
　
　　烏克蘭要求收復國土；俄羅斯要求烏克蘭無條件投降；美國希望戰火繼續燃燒；這三方暫無談的意願。但中國的兩個「願意」，卻在極大程度上呼應了歐洲的安全與經濟關切。只要推進和談，就可以為步步升高的核對抗威脅帶來冷卻機會；如果歐洲能夠爭取到中國分攤一部分烏克蘭戰後重建工作，也有利於自身的經濟回血。
　
　　因此，中方的兩個「願意」，可以理解為先拉動歐洲，一同為俄烏和談締造節點和契機。王毅的歐洲之行首訪法國，雙方敲定法國總統馬克龍4月訪華，且法方願意積極參與「一帶一路」國際合作高峰論壇，反映繼德國總理肖爾茨訪華後，中法也正在尋求合作。
　
防範美國藉機金融閃擊中國
　
　　以上是「中國立場」對烏克蘭危機可以起到的最直接作用，但這份文件覆蓋的範圍恐怕遠超於此。例如一，對美國：文件的「一碗水端平」，實際上回應了美國國務卿布林肯等白宮和華府官員對中國「可能」、「計劃」軍援俄羅斯的一系列指控。避免給予美方口實，一如去年針對俄羅斯般，對華發起「金融閃電戰」，或是加大干預台海力度。
　
　　例如二，對俄羅斯：在美俄重新走向敵我對抗的嚴峻國際形勢下，對外公告中國的「一碗水端平」立場，可以預先提醒包括俄羅斯在內的國家，在尋求或表述中國的支持時，應遵循十二點方針的框架之內，而不是之外。
　
　　最後看美方反應，如前所述，拜登政府致力於推動歐洲繼續透過援烏削弱俄羅斯。如果中國拉動歐洲大國一同對俄烏勸和促談，將不符合白宮預期，且一旦水到渠成，不僅開啟北京參與調解歐洲事務先河，亦意味著美國影響力此消彼長。

 

普京在克宮接見王毅（美聯社）

 　
　　拜登政府對此肯定堅決反對，絕不答應，更何況炸北溪，射汽球，全憑實力說話，美國絕對能令歐洲的抗俄戰火繼續燃燒。為此拜登政府必須繼續保持對烏克蘭戰場的「做功」，以推高歐洲緊張情勢。但如此一來，美國又如何能自烏克蘭抽身以全力進擊中國？
　
　　所以中國立場所應對的，說到底就是亞歐一盤棋。在北京發表有關立場之前，還一度有指國家主席習近平會發表《和平宣言》，事實證明北京最後更傾向於放慢節拍。
　
　　相信在未來數月，北京會依據美方在台海等地區的動作，針鋒相對調整對亞歐整體戰略。北京對烏克蘭危機的具體促和方案，亦會趁白羅斯總統盧卡申科、法國總統馬克龍及歐盟領導層訪華，以及習近平訪莫斯科的節點，一步一步地對外宣示。

 

 

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