人才荒｜建造業人手短缺！未來4年邊個工種最缺人？商會︰倡多管齊下提升整體生產力

建造業人手短缺問題持續惡化。建造業議會本月發表最新的《建造業人力預測》，預計建造業在專才、技術人員及工友層面的供求差異在今年為約 5至15%。同時，香港建造商會發表最新建造業營商指數調查報告，提及所面對的最主要困難為人力資源問題，建議政府盡快從多渠道、多界面去增加建造業工人及各專業技術人員的供應。

建造業難吸引新人入行，原因不外乎需要「日曬雨淋」、容易引發不同的工業意外及職業病、工作時數不穩定、薪酬偏低等。建造業議會（下稱「議會」）最新發表的《建造業人力預測》，展望未來十年（2021／22 至 2030／31）香港的建造工程量，預計未來香港建造業的總工程量（包括公、私營工程量）將達至每年逾3000億港元水平。

4年後料將缺4萬名技術工人

按此工程量預測，議會預計建造業在專才、技術人員及工友層面的供求差異在 今年為約 5至15%，在未來4年、即2027年會擴大至約15至20%。當中技術工人的供求差異由今年約1萬人上升至2027年約4萬人；工地技術人員及監督人員的供求差異由今年約3500人上升至2027年約8500人；專業人員的供求差異由今年約4000人上升至2027年約6500人。

議會發言人表示，議會已向政府提交預測結果，香港建造業近年面對整體勞動人口老化及人力需求殷切的問題，議會與政府一直採取多管齊下的措施，包括加強培訓和招聘、推動業界應用先進建築技術和新科技等，以培訓本地人手及提升建造業整體生產力，減少人力短缺。

「工人老齡化」為最主要面對的人力問題

另一方面，香港建造商會亦發表最新建造業營商指數調查報告，受訪公司對行業前景及香港整體經濟前景均有信心，惟有89%受訪公司表示，未來12個月將面前最主要的困難為人力資源不足，其次為建築物料價格上漲（72%）、和建築材料供應不穩定（58%）。就受訪公司所面對的人力資源問題上，有86%表示「工人老齡化」是當前最主要面對的人力資源問題，其次為「工資上調」（佔 76%）、「技術人員不足」（佔74%）、「前線管理人員不足」（佔73%）和「專業工程人員不足」（佔65%）。

商會建議，政府可積極考慮精簡輸入專才及勞工計劃的申請程序，加快審批，避免工程人手不足，讓未來工程可順利在預期前完成。我們Moovup 平台亦認為建造業人力問題應該盡早認真研究及解決。