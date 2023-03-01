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01/03/2023

每月之星 │雙魚座常感迷惘？但創作力量同幻想會嚇你一跳！直覺超強的雙魚，最適合做甚麼工作？

#星座 #玄學 #占星 #星象 #雙魚座 #職業 #工作 #創作力 #藝術感 #夢想 #Steve Jobs #金庸 #顧嘉煇 #愛因斯坦
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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　說到求職擇業，有些星座非常清楚自己的目標，有些星座常常感到迷失，總是不知道自己應該做甚麼，好像甚麼都不適合、甚麼都不滿意。這方面雙魚座就總是常常在迷霧中，不知道自己要做甚麼，往哪方面發展。今次的走對路系列，就來到雙魚座。

 

創作力和幻想 會嚇你一跳

 

　　雙魚座其實充滿了想像力和創意，但偏偏主流的工作，特別是在香港，不太需要這些能力，反而是講規矩、邏輯，正正就是雙魚座最抗拒的。而雙魚座其實很有藝術感，但「藝術」亦常被視為「搵唔到食」，難怪在功利主義的社會，雙魚座感到失望又迷惘。

 

　　不過，其實雙魚座不必看輕自己，還是有些工作是需要想像力和創意，例如設計、廣告、音樂創作，甚至現在資訊年代最需要的內容創作，都可以讓雙魚座有所發揮。

 

真正有價值的是直覺

 

　　雙魚不單想像力豐富，直覺力很強，亦很有同理心，所以還可以當占卜師，做身心靈的治療，又或做一些輔導、護理的工作，不單可以發揮潛能，還會帶來滿足感。

 

　　不要忘記，不少名人，其實是憑著其想像力而成就其事業，例如蘋果電腦的創辦人Steve Jobs，殿堂級的武俠小說作家金庸，香港流行樂壇教父顧嘉煇，以至科學家愛因斯坦，都是太陽在雙魚座。

 

　　可見想像力和直覺力可以在各行各業都有所發揮，如愛因斯坦的名言 :

 

　　「真正有價值的是直覺。在探索的道路上智力無甚用處。」

 

　　「想像力比知識更重要。知識是有限的，但想像力卻包含了一切。」

 

網上圖片

 

熱愛的工作 、夢想

 

　　雙魚座常給人的感覺是懶懶閒，沒甚麼目標，做事欠積極。那到底有甚麼可以推動雙魚? 「做人如果冇夢想，同條鹹魚有乜嘢分別?」這句周星馳在《功夫足球》的名句，正正就是雙魚座的心聲。

 

　　雙魚座要有推動力，就要燃起心中的一團火，只要有一份對夢想的追求，就可以變得非常積極。

 

　　曾經有這樣的雙魚個案，他平日做事真的是「懵盛盛」，每天回家，踏出升降機，到底要向左走還是向右走，總是經常搞錯，常被人笑不帶腦出街。不過讀書時選了法律系，更成為了高材生，何解變得這麼厲害？

 

　　原來他聽過一個講座，當中的內容燃起了內心的正義感，認為法律這回事，可以幫助到很多人。於是對於「法律」，充滿了熱情和理想，成為了他讀書的推動力，獲取很好的成績。

 

　　可見只要有一樣東西可以燃起雙魚內心的夢想，就可以變成強大的動力。所以最重要的，就是喚醒心中的一團火，向夢想進發。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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