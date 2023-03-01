日本票選迴轉壽司連鎖店Top 10公開！元氣、活美登利廿強止步！人氣壽司郎躋身三甲排第幾？

日本美食多到數不完，拉麵燒肉天婦羅壽喜燒蕎麥麵……其中壽司更是很多人的日本菜最愛！港人近年鍾情 Omakase，由師傅揸主意用當日的新鮮食材製作件件壽司，只是每次動軋近千元才食到；迴轉壽司則勝在價錢親民，而且有超多款式選擇，難怪大家大排長龍也甘願等食。日本人氣投票網站 ranking.net 早前票選迴轉壽司連鎖店排行榜，大家最愛的壽司郎順利躋身三甲，而為人熟悉的元氣壽司，以及回し寿司活美登利則 20 強止步，分別排第 11 位及第 16 位。即睇 Top 10 完整名單。

日本票選迴轉壽司連鎖店排名

第 10 位︰必食巨型松葉蟹壽司！金沢まいもん寿司（55.5 分）

第 9 位︰豪華握壽司！海鮮三崎港（57 分）

第 8 位︰新鮮度滿分！ にぎり長次郎（57.9 分）

第 7 位︰主打時令食材高級壽司 がってん寿司（59.5 分）

第 6 位︰北海道代表迴轉壽司店 回転寿しトリトン（60.5 分）

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