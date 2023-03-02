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02/03/2023

企業搶人 熱門工種逾8成人工搵上門

#人才
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　　【晴報專訊】本港人才流失令僱主求才若渴。有調查發現，近7成打工仔一年獲接洽數次；數據科學、資料科技及企業管理獲「搵上門」比例更逾8成。但認為自己有絕對優勢的打工仔只有6%，比例低過全球平均的19%。有人事顧問分析，疫情令打工仔更重視工作穩定性，憂若無足夠能力應付新工恐「雙失」，對轉工較審慎；但亦有顧問稱見許多打工仔過分進取，尤其是「叫價」積極，又相信市道會愈來愈好。

 

人力顧問指本港就業市場「不夠人」，料年內不會有大規模裁員。（資料及設計圖片）

 

　　有網上求職平台在香港及多個東南亞國家訪問逾9.7萬名打工仔，當中港人佔逾2,000人，有68%香港受訪者表示一年獲接洽轉工數次；其中「數據科學及人工智能」、「資訊科技」、「企業管理」人才最搶手，獲「搵上門」比例超過8成。

 

僅6%打工仔自覺有優勢

 

　　雖然「工搵人」多過「人搵工」，不過打工仔似乎不敢以「皇帝女」自居，僅6%受訪者認為自己與僱主談判條件時擁有絕對優勢，顯著低於全球平均的19%，其中「資訊科技」雖屬3大最熱門工種，但只有3%人認為自己在談判時佔上風。

 

　　合眾人事顧問總經理蘇偉忠分析，目前僱主求才困難，部分公司會降低要求，變相更多人可能獲接洽，但經濟尚待復甦，打工仔若本身「做得好地地」，遇人挖角時往往會考慮自身能力能否滿足新工作，以至工作的穩定程度，部分人覺得就算新公司已降低要求，仍會擔心自己力有不逮，「擔心最後被新公司解僱，又未能回到舊公司」的「雙失」情況。他稱，相關憂慮其實不無道理，提醒打工仔勿見市況好便「為轉工而轉工」。

 

　　環球管理諮詢董事總經理李漢祥直言，甚少見到打工仔遇挖角時顯得無自信，反而見到不少人跳槽時過分進取，例如「僱主覺得佢值5萬元月薪，對方卻還價8萬至9萬元月薪」。李指，打工仔不論缺乏或過分自信，皆會影響在僱主心目中的印象，會盡力向求職者解釋市場實況。

 

更多人重Work Life Balance

 

　　調查又發現，有22%受訪者最看重薪酬待遇，17%人則認為「工作與生活平衡（Work Life Balance）」是最重要考慮。蘇偉忠指，疫後確有較多打工仔重視工作環境，寧願「賺少啲」亦不願工時太長、隨時「on call」或在周末上班。李漢祥則稱，愈來愈多人會關注可否在家工作，就算有20年、30年經驗的職場老手亦不例外，但暫時主要仍是大機構才有條件滿足有關要求。李又提到，雖然海外大企業裁員潮不斷，但本港就業市場最大問題仍是「不夠人」，相信年內都不會有大規模裁員，對打工仔而言，市道只會愈來愈好。

 

 

轉載自: 晴報

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