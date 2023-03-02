海關冀年內增聘260人 去年檢6.9噸毒品逾7億支私煙俱升7成

【晴報專訊】疫情緩和，社會逐步復常，惟各類走私案件再次重現。海關指去年全年就7148宗案件執法，較前一年跌8%，但全年分別搜獲6.9噸毒品和7.32億支私煙，兩者均按年大增逾7成，已引入多款新科技協助執法。

海關指近年涉空運及海運的販毒案明顯增加。海關展示去年偵破案件當中，涉不同方式收藏毒品。

另外，去年應徵關員和督察的人數分別按年跌3成和1成，今年冀增聘260名人手。

海關關長何珮珊預期全面通關後，從旅客搜出的毒品量將回升。

海關關長何珮珊指，去年全年共就7,148宗案件執法，較前一年跌8%，但總檢獲貨值達71.4億元，升12%；其中去年共偵破931宗毒品案，增加3%，起出毒品量達6.9噸，升幅達7成，主要涉及冰毒和可卡因，包括去年10月與外地執法機構合作，截獲一批從南美抵港的1.8噸液態冰毒，市值達11億元，是本港執法部門歷來最大宗冰毒案。

疫下販毒趨國際化 更迂迴

她指疫情下毒品走私變得日趨國際化和集團式，故近年偵破空運及海運的販毒案數量明顯上升，加上販毒路綫更迂迴，以往針對打擊毒品產地的行動成效大減，形容這是亞太區需面對的挑戰。她又預期全面通關後，從旅客身上搜出的毒品數量會回升，去年已從入境旅客截取25公斤毒品，較前一年升逾7倍。

走私方面，她指海關去年偵破226宗走私案，跌3%，總貨值亦跌44%至13.19億元；私煙案佔3,436宗，按年跌14%，但搜獲私煙數量暴增71%至7.32億支，是歷來單年檢獲量新高，在元朗搜出7,790萬支私煙案更是歷來單一案件最多。另去年4月禁止入口另類吸煙產品後，至年底海關破獲621宗相關案件，截獲478萬件產品。

引入多款新科技助執法

何稱，海關已引入多款新科技協助執法，如加強現有X光機功能的自動偵測儀、電腦掃瞄檢查系統等。另外，期望本年度可招聘到90名督察和170名關員。副關長（管理及策略發展）黎流栢則透露，去年應徵關員和督察人數分別按年跌3成和1成，僅約7,000人和4,400人投考。他強調海關將循多方面加強宣傳，包括派出宣傳車走訪各區、向大灣區留學的港生招手等。何續說，本月底將安排首批正接受入職培訓的督察學員，到上海海關學院學習及交流5日，有關安排將恒常化。

海關人員示範使用新引入的自動偵測儀