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02/03/2023

懶理負評為姨甥女慶生 黃心穎︰同家人一齊一定開心

#黃心穎
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　　【晴報專訊】黃心穎情人節推出英文新歌《Crown Me》轉型當歌手，MV在YouTube至今約有45萬點擊，卻惹來網民大量負評。心穎無懼批評堅持做自己，日前更與家人齊齊穿上家庭裝到元朗郊遊。昨日心穎回覆本報稱︰「同家人一齊的日子一定開心。」

 

心妙（左）特別分享與心穎的姊妹合照，可見感情十分要好。（IG圖片）

 

　　因為「安心事件」，黃心穎暫別娛圈四年，上月推出親自作曲、填詞的英文歌曲後，她再度活躍社交網。縱然外界對心穎復出有很多反對聲音，但她卻在IG發文「自己的聲音最重要」，未有動搖做歌手的信心。家人一直全力支持心穎，亦是她的最強後盾，日前其二家姐心妙的女兒Livi生日，心穎與家人一起到元朗的私人營地為姨甥女慶生，並安排私人攝影師紀錄過程及拍攝全家福。心妙前日上載照片，並寫道︰「Livi的生日慶祝活動，家人都是被我臨時通知，連衣服都是我幫大家準備，沒問意見沒給選擇，看着你們玩得吃得開心，照片美美的，特別有滿足感。」照片中所見，心穎與家人玩得十分盡興，每張照片她都展露燦爛笑容。

 

心穎（左二）搭着姨甥仔膊頭，父母站在其身旁，全家穿上簡約同色調裝束影全家福，笑容一致。（IG圖片）

 

百萬購入車位自用

 

　　另外，昨日有報道指油塘鯉灣天下一個雙號車位，近日以110萬港元易手，新買家與黃心穎同名。對此，心穎回應本報時直認購入該車位︰「車位是自用的，暫時不會投資在物業上。」其實，她向來愛投資「磚頭」，2013年與大家姐黃心美以1,200萬元購入油塘一個私人屋苑單位；2021年則以低於市價一成放售啟德天寰單位，持貨四年仍賺過百萬。

 

濃粧艷抹的心穎為拍攝新歌MV而排舞。（資料圖片）

 

 

轉載自: 晴報

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