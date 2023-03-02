想專心拍戲 江熚生宣布暫時封咪唔出歌

【晴報專訊】男團MIRROR副隊長江熚生（AK），昨日趁其首支個人單曲《特登》推出三周年的日子，在Telegram粉絲群組現身，並突然宣布暫停出歌：「希望有作品大家會多多支持，音樂計劃應該會暫時擱置，先做好拍攝工作，而且感覺拍攝工作好似更適合。」AK去年共推出四首歌曲，當中只有《信之卷》為個人單曲，其餘均為合唱作品，惟其歌曲在各大音樂平台的成績一般。

AK將事業重心轉移到影視方面。（資料圖片）

相反，AK在影視發展明顯較solo出歌為佳，他去年主演的劇集《繩角》口碑不俗，今年亦劇接劇趕拍《打天下2》及《冰上火花》，難怪他希望專心拍戲。不少「生粉（AK粉絲）」對AK的決定大感驚訝，尤其他稍後將聯同隊友陳卓賢（Ian）及陳蕾舉行拉闊音樂會，有生粉希望AK開騷後會回心轉意，繼續推出個人單曲。

柳應廷變跳唱擔當

另外，AK隊友柳應廷（Jer）推出新歌《從零開始的新世界》，更首度參與作曲。新歌以和諧大世界為題，Jer說︰「有次睇完電影《阿凡達》，覺得套戲嘅配樂同畫面都好勁，令我好想做一首關於民族、慶典嘅歌曲，希望帶嚟正能量。」向來不擅跳舞的他，在新歌MV中又跳又唱，他笑說：「我一身舞技，只係無將佢騷出嚟，隱藏咗咁多年嘅舞功，終於用得着！成為今年嘅跳唱男新人，大家都撑我。」

Jer在新歌MV中展示隱藏多年的舞功。

新歌曲風及MV充滿主題公園的慶典感覺。