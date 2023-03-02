美儲局以加息遏通脹，但又怕經濟承受不了，最近一次只走「碎步」，加息四分一厘。鮑威爾仍一味口硬，指美國內經濟表現還不錯，並堅持遏通脹至2%目標。美經濟數據真的好嗎？甚具爭議。與其說美儲局今時是摸石過河，不如說它是「夜行人吹口哨」，給自己壯膽，自我催眠。

美銀周一（2月27日）就已指出，美儲局要通脹受控，便須以更高息，從而降低消費需求。如美國人勁花錢使通脹持續上升，並處於居高不下的膠著狀態，這將使美儲局工作更加困難，也必須繼續加息。

美銀：非消費者類別表現疲弱

美銀指為了達到通脹2%的目標，消費需求便須進一步削弱到「相當程度」，而衰退便很可能出現。美銀稱，1月的經濟活動及數據不妙，例如非消費者類別的表現疲弱，其中耐用品定單就比1月時的預期下跌。

美國的經濟動力主要來自3大支柱：房屋、汽車及服務業。鮑威爾傾向看就業數據，實有點掩耳盜鈴。截至去年11月的數據，美政府聲稱新增了數百萬個職位，筆者對此就抱懷疑態度。

（istock）

自2008年金融海嘯以來，美國長期就業數據顯示，只是增加了臨時工。那顯示了美國一眾僱主對生意，即對招客落定單的信心、招聘員工抱保守態度。美政府官員愛看數據，美僱主卻以行動，誠實表達他們對經濟的看法。

車樓支撑經濟作用明顯

今時美國因退休、新冠病毒致死等因素，導致勞動人口減少，人手便持續短缺，工資趨升，但這不代表可長久支持經濟向上。經濟氣氛差，如果美打工仔買的都是柴米油鹽等生活必需品，消費有限；又或辛苦血汗賺來，不願消費，都不會對美國經濟起多大刺激作用。

美國經濟要勁好，還得看貴價商品（big ticket items），例如車和樓的銷情，另外就要看耐用品和製造業的數據，但近期這些數據所描繪出來的畫圖都不是那麼美好樂觀。

美樓市無運行

先說美樓。標普全球（S&P Global）Case Shiller指數顯示，去年12月，美國樓價已連續6個月下跌，跌幅（-0.51%）超過預期（-0.4%）（圖一），也是樓價年增長率放緩至2020年7月以來的最低水平。

美二手樓銷售雖跌，但新樓銷售卻稍微上升1%，樓價會否如個別分析師所說，會於今年第一季度觸底反彈，然後逐步改善，尚待觀察。不過，樓價跌，租金亦隨之回落（圖二）。根據Case-Shiller的數據，去年6月至11月房屋銷售價格下跌了3.6%。可見處加息周期，美樓市無論租、售，都似無運行。

車主違約風險增

另一經濟動力：汽車的表現又如何？雖然美儲局最新的消費者信貸報告顯示，新車每輛貸款數額從3.8萬元（美元．下同），再刷新紀錄至逾4萬元，似呈增長趨勢，但是延遲供車率回升（圖三），加上次按汽車貸款機構和二手車零售商的倒閉，可能已預示了車主債務違約的風險大增。

美國達拉斯聯儲局的製造業展望調查顯示，製造業連續10個月出現收縮的訊號，今年2月份的製造業水平，從-8.4降至-13.5（圖四）。事實上，美國主要製造業，包括金屬、印刷、電腦及電子產品、塑料及橡膠製品、紡織產品、運輸設備等製造業，都異口同聲地表示「生意難做」：定單減少，業務放緩，經濟差勁，有些甚至表示已經或準備裁員。

有分析師也預計，1月耐用品定單初值將跌4.0%。實際印刷品環比下跌更至4.5%（圖五）──這是自2020年4月以來的最大降幅。

在國內經濟並不是那麼好的情況下，美國加息只為讓全球資金買美債，支援美元資產，以維持美元霸權。同時側重看就業，強調加息合理。果如是，美儲局應該大刀闊斧地加息，而非「碎步」緩加等運到。今時市場普遍預期，下次鮑威爾將加息半厘，是也不是？且拭目以待，但筆者就不大相信。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



