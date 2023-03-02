【比比星期四】百威亞太業績解讀比比看好內需股 | 深入拆解官方PMI數據

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

百威亞太(01876)去年全年少賺近4%，股價周四（2日）上午一度跌近6%，如何解讀收入、銷量上升但盈利下降？中共二中全會提到須擴大內需及防範重大金融風險，本周兩會的焦點，內需仍然是重中之重？比比看好內需股，但應如何挑選個股？製造業PMI反映內地經濟快速恢復，比比手把手教你深入分析數據！





影片網址：https://youtu.be/gMsPCLg3Hgk?t=63

►把時間軸拉到01:03開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89