零失敗海鮮食譜：「英式白汁海鮮」！鮮甜白汁超百搭！配薯蓉蘆筍秒變fine dining菜式

平日工作繁忙，很多時想舒舒服服在家吃一頓「住家飯」，但又不想花太多時間在廚房，大家可以做這道英式白汁海鮮。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

找來一些心儀的海鮮，然後做一個零失敗白汁，再加入少許英式芥末，這個簡單的菜式就是週末用來招呼朋友的好方案。如果喜歡的話，也可以用法式芥末 Dijon mustard 來代替英式芥末，將這菜式帶來一點法國味道！

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