OL衣櫥必備3大穿搭單品！懶人最愛針織套裝/西裝外套如何襯出活潑感？

現時的上班族衣著打扮漸漸偏向休閒風，不再局限於恤衫西裙，Tiff上星期分享過如何打造低風險又得體的職場休閒通用造型，今次續談OL職場休閒通用造型單品。

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4）針織（Knit）上衣及外套（Cardigan）

針織單品在乍暖還寒天氣最得我歡心，將鮮豔色針織外套披在肩上是我的造型道具及冬季穿大衣下作中層保暖用的實際單品！

經常聽到針織衫的聯想是顯肥，大概是沒有把握好針數、織紋及版型關係吧！細針針織衫適合四季穿著，春夏款一般是微透感的針織外套及單穿的針織衫，秋冬款會是稍厚與細緻感如羊毛衫等等。好質量的細密針織應是表面順滑親膚，質感輕盈不會硬繃繃！常見綿質、羊毛及稍有光澤感的人造絲（Viscose）針織，帶有光澤感的淨色針織看起來比較有高級感，其中針織套裝（Twinset）更是OL穿搭恩物，隨便配襯褲或裙都很合適，非常建議入手一套在不想早起或懶得配襯的日子著用。

而針織外套的顯瘦重點是拉長視覺線條，利用幼細直向織紋、V型衣襟及稍微寬鬆的長版（即長度達大腿或以下）來製造直向線條；套頭款（Pullover）寬鬆一點也沒關係，下身配襯百褶裙或修身褲亦可；短版針織外套或套裝應選擇合身不太寬鬆版型！

5）西裝外套（Blazer）

要介紹的不是行政人員的正裝西裝外套，而是正式感略為減少的西裝外套，多數是沒有墊膊（或墊膊很薄）或沒有裏布，感覺不會很正式拘謹的款式，是正式或休閒都適合的百搭單品！想要營造正式風格時，配襯正式的連身裙、恤衫西褲，便可以呈現莊重得體的裝扮；想要營造休閒風格時，配襯T恤、休閒感長褲及小白鞋感覺便活潑起來；配襯飄逸長裙或寬腿褲腳踏涼鞋便能有溫柔的印象！

無領西裝外套（Collarless Blazer），亦是不能錯過的款式！無領西裝外套令穿搭方式更廣泛，不論V領、圓領或一字領都很配合！在我工作室作穿搭練習用的兩件無領西裝外套，每每都會被學生挑選出來自行發揮配搭，屬配襯難度不高的單品之一。

不論是有領或無領西裝外套，留意肩膊要合身（個人喜歡稍微寬於肩膊，感覺比較帥氣），衣襟V字線條以深V為佳，長度以超過盤骨的中長版最為百搭。

6）T恤

若只能擁有一件T恤我會毫不猶豫選擇純白Tee！喜歡選擇有機綿、高磅數不會透出內衣的質料（勿忘了要穿膚色光滑內衣），即使是便宜平價款式也沒問題，配襯方式可說是沒難度，反而注重衣物保養保持潔白才是重點！

另一百搭單品肯定是黑／白色印刷T恤！即是有簡單文字、圖案甚至是品牌logo T恤，單穿或配搭任何外套都適合。

要注意的是文字內容及圖案會否過於童趣、強烈玩味甚至具有衝擊性，例如有傳達身份態度、當前議題或信仰的Statement Tee，就留待適當場合才穿著吧。不管如何時尚，「恰當得宜」始終都是職場穿搭的潛規則。

個人常用兩種T恤造型： 1）懶人休閒穿搭 - 白Tee加牛仔褲！為了讓造型不至過於隨意及男性化，最好於細節位增添女性華麗惑，如配襯任何鮮色或條紋小外套作掛肩披搭用、簡單耳環及幼頸錬、帽、小白鞋或涼鞋，其它淨色T恤以同樣方式也能營造出同樣的簡潔時尚感，配搭西裝褸、牛仔褸、乾濕褸、皮褸甚至容易顯成熟的粗花呢外套（Tweed Jacket）都不會出錯！

2）刻意不協調穿搭 - 是時尚博客最常運用的穿搭方式，以T恤配襯西裝及老爹涼鞋（Dad Sandal），或T恤外罩小背心（Cami Over T-Shirt）破格造型又可會是您柸茶？

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