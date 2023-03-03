  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

03/03/2023

交椅洲人工島已掌握所需技術 土拓署擬留水道保生態

#交椅洲人工島 #填海 #明日大嶼
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】明日大嶼諮詢期未完，外界質疑交椅洲人工島工程可行性及填海是否必要。土木工程拓展署署長方學誠稱，交椅洲海域水深及海泥深度均與最近完成的東涌東及三跑項目相若，甚至水深比石鼓洲人工島更淺，有信心已掌握所需技術，3個人工島之間亦會預留200米水道，減少對水流影響，並保留具生態價值的石珊瑚。

 

核心商業區概念圖

 

　　但有環團質疑，珊瑚及海豚均對環境十分敏感，長達20年的工程不可能無影響，沒有「環保、綠色」填海，批署方淡化問題。

 

土拓署署長方學誠

 

　　方學誠昨在東涌人工島展覽向傳媒表示，生態調查發現交椅洲、小交椅洲及周公島沿岸有石珊瑚群，且有白腹海鵰棲息，當局會避開具生態價值的地點填海。3個人工島會以「Y形」、200米闊的水道分隔，即比城門河更闊，電腦模擬顯示，對水流變動的影響輕微。

 

近岸填海與人工島分別不大

 

　　早前有團體關注深水填海的技術問題，而人工島在全球皆缺乏成功經驗。方學誠稱，交椅洲水深約4至12米，平均8米，以至海泥深度約20米，兩者均與早前三跑及東涌東填海區相若，甚至水深比石鼓洲焚化設施人工島更淺，當局已掌握「深層水泥拌合法」技術。他稱，本港對填海絕不陌生，且從無「爛尾」，認為在技術層面，人工島與以往近岸填海分別不大，僅需更好規劃工程物資運送，有信心可克服各種困難。

 

　　但綠色和平資深項目主任陳可淳質疑，海洋生物對水體變化十分敏感，如含氧量、酸鹼及溫度等，去年夏天本港多處珊瑚白化，僅因遊人變多，「干擾到已經會有影響，成20年工程一定干擾到，不停有大型工程船經過，攪起泥沙」，且石鼓洲人工島只有16公頃，與逾千公頃的明日大嶼難作比較，質疑署方試圖將對規劃、環境及工程等範疇的質疑，淡化為純工程技術問題，另填海會為環境帶來不可逆轉影響，不可能有「環保、綠色」填海。

 

學會指水道無助保育江豚

 

　　香港海豚保育學會副會長麥希汶亦說，交椅洲一帶是江豚棲息處，預留水道可謂「完全無幫助」，參考三跑及港珠澳大橋填海對白海豚的影響均大過預期，重建海豚保護區亦未見令海豚再現，且電腦模擬亦有其局限，如大橋興建期間，從未預計過沙洲及龍鼓洲海岸公園會受影響，在種種「前科」之下，目前說法均未能釋疑。

 

 

下一頁　接駁港島鐵路 研增堅尼地城站

轉載自: 晴報

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#交椅洲人工島 #填海 #明日大嶼

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk