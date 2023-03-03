效力無綫17年首次上獎門人 黃宗澤嘲︰群星拱照吳卓羲

【晴報專訊】《廉政狙擊》和《隱形戰隊》兩套劇集演員前晚錄影《獎門人Ladies First感謝祭》。曾效力無綫17年的吳卓羲（Ron），雖然已離巢，但近年仍有拍攝邵氏劇集，這次原來是他首次上《獎門人》，即被《廉》劇拍檔及兄弟黃宗澤（Bosco）嘲笑︰「嘩，今次仲唔係群星拱照吳卓羲呀！」

吳卓羲和黃宗澤兄弟檔上陣挑戰《獎門人》遊戲。

吳卓羲、黃宗澤、王浩信、胡定欣及馬國明等，前晚分別代表劇集《廉政狙擊》和《隱形戰隊》亮相《獎門人》。眾嘉賓都曾上節目玩遊戲，Bosco已是第六次，其中一次更是與張家輝同隊，唯獨Ron處男上陣，令隊友們相當驚訝。Ron解釋過去因為檔期問題從未曾參與節目，問經驗老到的Bosco可有傳授心得給兄弟？Bosco即笑說︰「佢咁百厭使乜教。」Ron亦得戚表示︰「上得嚟就唔會驚。」問到兄弟同心是否取勝信心倍增？Bosco笑稱黃智雯是豬隊友，怕被她拖累，Ron和王浩信立即和應，場面惹笑。此外，Ron的緋聞女友菊梓喬到澳門開騷，因音響失靈而被轟傷耳膜，漏夜返港入院求醫，Ron表示有慰問對方，但問到傷勢，Ron即落閘︰「問番佢本人最清楚。」

笑黃智雯是豬隊友

前晚正是取消口罩令的首日，曾志偉出場時即高呼終於不用戴口罩，大家可以放心大笑，全場歡呼。兩隊人馬均投入玩遊戲，一眾女藝人更加毫不錫身，玩「啜乒乓」遊戲時，蔡思貝最落力，胡定欣和劉穎鏇亦不相伯仲。而被拍檔取笑豬隊友的黃智雯亦十分落力，她表示︰「雖然我轉數慢，但其實玩遊戲唔差，加上有胡定欣、蔡思貝兩個跑手同組，所以唔會輸。」

吳卓羲出場時，被隊友們「拱照」出場。