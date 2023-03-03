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03/03/2023

強積金可買「港債」是好事

#陳茂波 #強積金 #債券通
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　財爺陳茂波在上周公布的2023-24年財政預算案中，就香港債券市場的發展有新一輪的論述。按照財爺的說法，未來香港的債券市場，確實可以再上一個新台階。而對於普羅大眾來說，未來將可買到更多穩健的債券。

 

(Tim攝)

 

　　首先，財爺表明，政府一向通過發債促進本地債市發展，以及達致其他政策目標，例如普惠金融、推動綠色可持續發展等等。重要的是，即使如此，現時政府的未償還債項仍處於低水平，只佔本地生產總值的4%左右，遠低於大部分成熟的經濟體。

 

　　即是說，香港還有很大的發債空間，預計即使到了2027-28年時，這個比率仍會低於10%的安全水平。

 

　　不過，由於近年利息上升，政府今年可能會暫停發行通脹掛勾債券(iBond)，因為iBond的保證息率只有2厘(由於通脹仍低於2%，因此，投資者可以取得高於2厘回報的機會不太大)。

 

　　但另一邊廂，今年會繼續發行銀色債券(Silver Bond)，因為銀債的保證息率已增至4厘，仍然有一定吸引力。根據財爺的公布，今年的發行額會增至500億元(去年是450億)。

 

　　除了銀債之外，政府還會發行綠色債券，以及基建債券。另一方面，也會配合內地需要，引入更多中央或地方政府在港發行人民幣債券。換句話說，未來日子裡，港人可以有更多的債券選擇了(部分債券可能只供機構投資者認購)。

 

　　這還不止，我認為，今次最大的突破是政府計劃讓強積金成員多一個投資選項，那就是投資政府債券。

 

　　財爺表示，強積金成員對於有穩定回報，且手續費低的強積金基金有很大需求，因此，他已經指示金管局和積金局，在未來發行的綠色債券和基建債券中，撥出一定比例供強積金基金優先投資。

 

　　現階段未有詳細資料，但我估計，強積金成員應該不是認購「直債」，而是透過基金形式，間接投資港府發行的債券。即使如此，由於現時的政府債券，年期都很短，大部分都是3年左右，對息口的敏感度不會太大，即是債價會相對穩定，而回報也算不俗，至少可以跟存款利率看齊，甚至稍高於存款利率。

 

　　因此，這確實是保守投資者的一個喜訊，因為現時強積金的投資選項中，確實有一個保守投資，但這個選項的回報卻太低了，去年一般的回報都只有半厘，根本不能抗通脹。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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