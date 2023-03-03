癌症是如何形成的？細胞分裂出錯！港大成功破解防止DNA受損機制，有助研發抗癌新藥

港大生物科學學院陳英偉博士領導的研究團隊是次發現，為未來癌症治療帶來新曙光。（資料圖片）

細胞分裂出錯，或導致癌症形成。港大生物科學學院陳英偉博士領導的研究團隊，近日成功破解細胞分裂時，維持DNA分離穩定的新機制，識別出2種蛋白質「RIF1」及「蛋白磷酸酶1（PP1）」在防止DNA橋斷裂上起關鍵作用。團隊指，人體細胞分裂過程中，會將DNA複製並均分至2個相同的子細胞中，若DNA橋斷裂，會損傷子細胞內的DNA，導致癌細胞形成，今次發現有望成為開發新抗癌藥物的治療標靶。

要了解癌細胞怎樣出現，先要明白人體細胞分裂機制。陳英偉博士團隊指，人類的生命始於1個單獨細胞，即是「受精卵」，通過細胞不斷複製及分裂，始構成人體內約37萬億個細胞。細胞在分裂過程中，會先將DNA進行複製，再平均分配到2個相同的子細胞內，此過程即是「有絲分裂」。而每個細胞會攜帶23對染色體，在複製進行時，每條染色體均會形成2條姐妹染色單體，並通過有絲分裂被分離，並形成2個相同的子細胞。

通過2種蛋白 可減損傷

團隊指，細胞分裂時，姐妹染色單體之間會因拉力牽引，形成連接2者的DNA細長線，即DNA超細纖維橋。當細胞分裂時未能解離，或解離不完全，便會促使DNA橋斷裂，令子細胞內的DNA受損，最壞情況下或形成癌症。

團隊指，DNA橋上的結合蛋白PICH和BLM會產生相互作用，而BLM會將DNA橋樑拆開為單鏈DNA，導致斷裂更易發生。今次研究便發現，通過2種蛋白質RIF1和PP1，可減少BLM數量，防止DNA橋斷裂造成細胞損傷。

團隊解釋，RIF1是一種多功能的蛋白，通過募集PP1，可降低BLM和PICH之間的相互作用，減少DNA橋上的BLM蛋白數量，從而抑製DNA橋由雙鏈轉化為單鏈，降低斷裂機會。

團隊指，受RIF1-PP1作用保護的雙鏈DNA橋，最終可達至「安全解離」，保證細胞分裂時DNA可正常分離，「因DNA橋斷裂被認為是導致基因組不穩定，驅使腫瘤形成的原因，故今次發現可望作為開發抗癌藥物的潛在治療標靶。」