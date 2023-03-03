樓花、示範單位、預售樓、首期英文點講？一文學識30個房地產術語！

有意投身地產行業但對房地產英文單字一知半解？買樓或租樓前發現複雜的詞彙讓你摸不著頭腦？無論是買房還是租房，我們都要在下決定之前做好充足的功課，以免錯過了一些重要細節或產生誤解。雖然不同城市、不同國家的買樓程序也許會有出入，但常見的英文單字都能大致通用。本周，筆者就要帶大家認識一下房地產相關的英語術語，事不宜遲、let’s go！

● Seller 物業的賣家

● Buyer 物業的買家

● Title 物業所有權

這裏的title不是指「標題」。在買賣房屋時，title是誰，誰就是該物業的所有者，業權持有人可以將物業抵押、出租而獲得利潤、出售、轉贈等不同的權利。

● Closing day 過戶日；新業主正式擁有物業的日期。

在closing day這一天，你將正式開始擁有該物業。在過戶日這一天，買賣雙方一手交錢一手交貨。

● Closing costs 過戶費用

● Appraisal 評估價值

Appraisal指評估物業的市場價值的程序。

● Deposit 定金；押金

當買方簽署購買合約時，須支付的定金。定金由房地產經紀或律師公證人保存，直到過戶日交付給賣家。

● Counteroffer還價

如果賣方不接受買方的報價，可能會還價。這意味著，賣方更改買方的報價或過戶日期；而買方可在一個指定的時間內接受或拒絕賣方的還價。

● Down payment 首期；首付

房價中購房者從支付的那部分（i.e.並非由按揭貸款所支付的金額）。

● Equity 房產淨值

物業出售價格和債務總額之間的差額。房產凈值會隨著按揭付款而增加，房屋市場價值的變化也會對此有影響。

● Commission 佣金

住宅物業買賣，通常買賣雙方須各付成交價之 1% 予地產代理。

● Net area 實用面積

● Rent payable in advance 預付租金

● Self-use 自用

● Square feet 平方呎

● Transaction price 成交價

● Vacant unit 空置單位

● Presale 樓花

「樓花」指的是未落成的新樓，以預售形式發售。一般情況下，發展商傾向發售樓花，以方便資金流轉和管理風險。

● Property under construction 正在興建的樓盤

● Penthouse 頂層單位

● Sales office 售樓處

● Show room 示範單位

● Property inspection 驗樓

驗樓這環節極爲重要。購買新盤的話，發展商一般會提供維修執漏的服務。一般來說，一手樓買家在簽發入伙紙後，就可以在驗樓期內進行驗樓，驗樓後將問題反映，發展商就會執漏，等待買家再次驗收。而購買二手樓時，一般在買賣合約上，都有寫明類似「現狀買入」的字眼，而你驗樓時一般已經簽訂臨時買賣合約，即使驗樓發現有不合心意的地方，維修的責任通常都在買家身上。

● Market rate 市場價值

● Tenancy agreement 臨時租約

● Preliminary sale and purchase agreement 臨時買賣合約（臨約）

臨約由代理提供，不用律師陪同簽署；但正約則是由賣方律師草擬條款，並要提供過去的物業契據，供買方律師查閱 （i.e.查契），以證明業權良好，然後再由買方律師批核及修訂。

● Mortgage loan 按揭

● Handling fee 手續費

● Title search fee 物業產權查詢費

● Professional fee 顧問費

● Solicitor fee 律師費