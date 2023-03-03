機場快綫4大優惠：免費港鐵接駁、指定車站上車55折、即日來回回程免費！旅行、送機接機啱使！

自從開關之後，大家都密密去旅行，計劃好下次的旅程沒有？去香港機場，有些人會坐的士、巴士或機場快綫，大家會乘坐甚麼呢？如果大家都會使用機場快綫的話，就記得要留意以下4大優惠，更要留意清楚使用要注意事項，不要錯過！

機場快綫優惠│1. 免費港鐵接駁服務

機場快綫提供免費港鐵接駁服務，只要大家以同一張備有可用票值之八達通，在1小時內於香港、九龍或青衣站轉乘至機場快綫／任何港鐵之車程，包括羅湖及落馬洲站（輕鐵﹑港鐵巴士及東鐵線頭等除外），即可享免費港鐵接駁服務。如果大家是先坐港鐵後轉乘機場快綫，較低車費之車程將會免費；如途經尖沙咀／尖東站轉車，記得要在30分鐘內完成。

(圖片來源：MTR FB)

詳情：https://www.mtr.com.hk/ch/customer/services/complom_connections.html

機場快綫優惠│2. 指定車站上車前往機場機場快綫55折

除了免費港鐵接駁服務外，即日起至3月31日，使用有效之八達通於32個指定車站上車，在中環／香港、九龍／柯士甸或青衣站出閘後 1小時內轉乘機場快綫前往機場，將會有55折轉乘優惠。

32個指定車站包括；

● 港島線：堅尼地城、香港大學、西營盤、天后、炮台山、北角、鰂魚涌、太古、西灣河、筲箕灣、杏花村、柴灣

● 南港島線：海洋公園、黃竹坑、利東、海怡半島

● 將軍澳線：油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城

● 觀塘線：藍田、觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、九龍塘、石硤尾

不過，大家如果即日往返機場，乘車優惠並不適用於因回程時終點站與起點站有別所產生之額外車費。

詳情：https://www.mtr.com.hk/ch/customer/tickets/ael-station-specific.html

機場快綫優惠│3. 團體票優惠票價

大家如果和朋友、家人一起去機場，都可以考慮使用團體票，團體票有分為2人、3人及4人。而4人一齊買團體票，是最便宜的，價錢如下：

不過，要留意使用此類車票的同行團體乘客必須一起乘搭機場快綫。

詳情：https://www.mtr.com.hk/ch/customer/tickets/promotions_4persons.html

機場快綫優惠│4. 即日來回機場免費回程優惠

未必要一定要坐機場快綫單程才有優惠！有時候要去機場送機，要即日來回的話，其實機場快綫都有提供相關優惠。大家如果使用八達通及即日來回車票，於同日往返機場站，就可以回程免費，不過往返機場站及博覽館站除外。

詳情：https://www.mtr.com.hk/ch/customer/services/complom_return.html