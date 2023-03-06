怕戀情曝光承受輿論壓力 方力申禁女友看網民留言

【晴報專訊】方力申（小方）前日公開承認有新戀情，女友葉萱（Maple）是去年勇敢公開被邪教教主性侵的受害者，戀情公開後引來網民熱議。昨日小方出席慈善活動時，坦言為免女友要承受不必要的輿論壓力，已禁止女友看網上評論，處處維護女友。

小方自爆公開戀情後即被狗仔隊追訪，「係咪想逼我日日放閃？」

方力申昨日與蘇皓兒（Chloe）和顧定軒出席《點滴是生命》慈善跑活動，身為「榮譽大使」的小方，前日公開認戀葉萱，可會與女友一起做善事？小方表示「點滴」會長亦向他提出以情侶檔現身，「我話唔好喇，近日咁多事，佢又係圈外人。」小方強調不會帶女友出席公開活動，若有客戶邀請情侶檔搵真銀呢？他即改口︰「睇下幾多錢啦，錢可以解決好多問題，大家努力工作都係為咗錢。（你係『億萬筍盤』都要為錢？）呢樣嘢真係唔好信，我從來無講過。」小方隨即轉話題表示想跟女友去旅行。

想與女友旅行散心

談到小方大方認愛又支持女友，獲網民大讚，他表示公開戀情前一晚，看了女友在紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》中的訪問，對他衝擊很大，「睇完又同佢再傾偈，發覺大家嘅感情更加鞏固，所以我做訪問時都無嘢要避忌。」他坦言女友必然承受一定壓力，「佢有睇我個訪問，我叫佢唔好睇網民留言，睇完唔會好受，唔睇就唔會唔開心。」此外，在蔡天鳳碎屍案中，一位涉嫌協助疑兇潛逃的男子被捕，有傳該男子曾任職唱片公司，曾與鄭中基、楊千嬅和小方等歌手共事。對此小方謂︰「有同事話我知，當然好愕然，佢以前係公司嘅宣傳人員，但佢轉咗行，好多年無見。」

樣子甜美的Maple，身形高䠷約174厘米。（資料圖片）

Maple在紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》中，談到慘痛經歷時一度痛哭。（資料圖片）

蘇皓兒和顧定軒揹起五公升水參與慈善跑。