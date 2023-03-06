  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

06/03/2023

假可成真？

#美國經濟 #就業報告
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國本周五(10日)公布就業數據，筆者對美政府「報喜不報憂」的做法，就一直存疑。因為連美國費城聯儲局這樣一個政府機構也指美國勞工部，由去年3月至6月，已誇大了就業人數最少110萬！

 

(資料圖片)

 

 

　　之後的再誇大，不用說了。投資者對美國這些像海水般多的「水份」，真不可斗量。

 

　　美國的就業數據有蠱惑，可追溯至去年6月份的就業報告。當時的就業人數，機構調查與家庭調查的數據有天淵之別:機構調查顯示，就業人數增加了37.2萬；家庭調查卻顯示，去年6月份的職位下降了31.5萬，數量僅次於去年4月份職位暴跌的35.3萬，是自2020年3月以來，跌得最多。兩個調查，正負數相差近70萬人，不容忽視。

 

誤差:270 萬職位？

 

　　直至去年11月，機構調查和家庭調查之間的數據差距更達270萬個職位（圖一）！數據有誤，至去年12月才獲一個區域儲局:費城聯儲局側面證實了。當時費城儲局公布了一份比美國勞工統計局(BLS)「更全面、更準確」的就業估計，指出那段期間只增加了約1萬個職位，而不是各州估計的總和:逾110萬個(112.15萬個)職位！而美國最新就業統計(CES)也估計在那段期間，淨增長逾100萬個職位！眾多調查，信哪個好？所謂孤證不立，要看事實。

 

 

事實一:JOLTS 數據不妥

 

　　瑞銀(UBS)數據顯示，自去年第二季起，美國職位空缺已有下降趨勢，但美國官方的空缺及勞工變動調查(Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS)卻未有下降（圖二）。數據既與事實不符，又有刻意誇大空缺數量之嫌。

 

 

事實二:官方數據與事實不符

 

　　美國最新的勞工數據顯示，去年12月份有1100萬個職位空缺及570萬失業人口，工資有上調壓力。因為每個失業者會有近2個(1.92個)職位空缺供選擇，公司要成功搶到合適人才，人工、待遇便要有競爭力（圖三）。

 

 

　　《華爾街日報》編輯Hilsenrath，他一直是美政府的代言人，卻引述了兩家大型在綫招聘公司ZipRecruiter和Recruit Holdings的數據，指出職位空缺數量減少的幅度，超過了勞工部公布的職位空缺的下降幅度。果然是假的真不了。

 

事實三:裁員人數有誤

 

　　美媒《Zero Hedge》從美國政府發予各大州份的《勞工調整及再培訓通知》(Worker Adjustment and Retraining Notification, WARN)中，發現企業裁員人數並不如官方公布的樂觀（圖四）。

 

 

事實四:首季科企裁員勁

 

　　美國勞工統計局上月報告稱，隨著餐館、醫院、療養院和託兒中心的職位增加，1月份的招聘人數激增，抵銷了亞馬遜、微軟公司等科企的裁員人數。不過，據layoffs.fyi資料顯示，第一季度科企裁員已創歷史新高（圖五）。

 

 

　　想知道實際就業情況，最好問問招聘公司，他們會看到打工仔求職有多難。ZipRecruiter的CEO就指出，求職者不斷激增。因職位減少了，求職者便需要更長的時間，才可找到工作；Recruit Holdings的CEO則說，即使勞動力短缺，但許多行業僱主的招聘意慾下降，因美國有經濟衰退風險，僱主招聘，變得愈來愈謹慎。

 

破產:海嘯以來之最

 

　　以上只描述了就業市場中，勞工(即打工仔)的部分，但私人機構(即老闆們)的情況又如何？可能更令人憂慮。今年1月，美國已有20家負債超過5000萬美元的公司申請破產，而公司申請破產之數比13年來任何一年的1月份都要多（圖六）。

 

 

　　彭博數據顯示，截至2月底，美國最少有39家大公司申請破產，行業涵蓋製藥、新冠檢測棒製造、節日零售、床褥製造等行業，而破產申請數量增速之快，也是自金融海嘯以來之最。正是:皮之不存，毛將焉附？公司破產、倒閉，老闆生意做不下去，打工仔還有甚麼工可打？

 

　　美儲局側重看就業數據，指美國內經濟表現還不錯。誰知有意或無意，就業數據與經濟現實有大段距離，但鮑威爾仍口硬加息。還想沿一條錯的路，繼續走下去？何時醜婦見家翁，是硬加息至爆煲時！

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#美國經濟 #就業報告

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk