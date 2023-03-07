  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

07/03/2023

快樂退休的「投資十誡」

#退休 #理財 #退休投資 #保本 #跑贏通脹 #投資十誡
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供


　　退休者最大擔心——能否安享晚年？
　
　　要安享晚年直至離世，有幾條柱，必須自己搞得穩固。第一當然是健康；第二是家庭；第三是經濟。

 


　

 

 

退休後三大人生支柱：健康、親情、經濟。

 

　　今日講第三項。香港人開口埋口都講投資。但真真正正懂得投資，然後能夠從投資中獲取利潤的，不足一半（故此仍有200幾萬人要打工！）。而當中，能夠獲取財務自由的，更是鳳毛麟角。
　
　　過去幾年，我不停在網上或實體講座，向退休者分享投資心得。開宗明義，不是教人發達（發夢就易！），而是教人：一、蝕少一點；二、保本不蝕；三、跑贏通脹。
　
　　完成以上三項，已是一個快樂的退休投資者。自己做人辦，多年來，孕育出十大心得，若退休者能明白、消化及實行的話，三項目標，應該手到拿來：
　
　　一、緊記——切勿胡亂投資。因不投資，冇損失。一投資，即有機會蝕錢。故此，若沒七成以上把握，絕對無需入市！一定要忍手！


　

退休者大忌為胡亂投資，「新野留返俾年青人」，佢哋仆低仍大把機會翻身。


　　二、投資與賺錢，並沒等號。更多時，反而與蝕錢有等號。切勿心存不切實際的幻想。

 

投資與賺錢，並沒有等號。反之，十次有八次會蝕錢，勿鹵莽出手。

　
　　三、全城騙子如麻（合法與非法的），人人都並非為你搵錢，而是想揾你的錢！故此，一定要自己修練投資的武功，加強分析能力，自己決定所有買賣，絕不假手於人。

 

金錢世界，滿布合法及非法的騙子，專針對貪婪、無知、空虛及心虛者落手。

　
　　四、投資世界沒蛤乸！一切不合理的，絕不要信。尤其根本沒有長期高息，一定保本又隨時可以買入賣出的「金融產品」，必有魔鬼在細節。
　
　　五、絕大部分股票，皆「垃圾股」及騙子竇，切勿買！只需花時間研究恒指中最歷史悠久的本地集團股已可，最安全。
　
　　六、買基金、買債券，只買政府發的。因除必定安全冇蠱惑外，更無懼機構執笠，也不用付上這樣那樣的行政費、經紀佣金及隱藏友出。其中，切勿買銀行的「基金」！
　
　　七、不要聽利益掛勾者的「意見」，因必定不客觀中肯。學習用常識及公開資料分析問題。例如為拍地 頻頻流標，對樓市走勢的影響會如何？多點用腦！
　
　　八、未買股票前，先做佢公司的客戶，充分了解其商品及服務質素，再評估其市場前景。
　
　　九、重點買政府不能夠「俾佢死」的公司，例如一切公用股。無論經濟如何，市場永在，揸咗必可安睡。
　
　　十、盡量買沒有大股東、透明度高及遊戲規則鮮明的股，以防被大股東為個人私利而上下其。


　

晚年，日子無多，最重要尋找活下去的人生意義。


　　總結及忠告，人生不純為投資／搵錢而活，當解決基本生活後，一定要嘗試尋找更高的人生意義，針對性作出「重大投資」，才會不枉此生！
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #退休投資 #保本 #跑贏通脹 #投資十誡

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk