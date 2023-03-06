【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

尖沙咀鐘樓，而家一支公咁豎立係尖沙咀海旁，但係以前，呢個位置其實係有一座宏偉建築——尖沙咀火車站 (又稱九龍總站)，而鐘樓只係其中一部分。

當時因為火車站嘅存在，呢個地方更成為咗重要嘅樞紐。究竟呢個樞紐有幾巴閉？尖沙咀鐘樓背後仲有咩不為人知嘅歷史？我地一齊睇片喇！

影片網址：https://youtu.be/4eCpm1mtSbo

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