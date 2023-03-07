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07/03/2023

【FX MONDAY】文錦輝 ：鮑威爾本周料再放鷹　美匯短期重拾強勢？

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嘉賓：艾德證券期貨有限公司投資策略總監 文錦輝

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾將於本周二（7日）出席國會聯合經濟委員會聽證會，分析預期他將會就貨幣政策發表鷹派言論，指一旦經濟數據維持強勁表現，則需要加息至更高水平。另外，澳洲儲備銀行及加拿大央行分別於周二及周三（8日）公布議息結果，預料前者加息25基點至3.6厘，後者維持利率在4.5厘，日本央行則於本周五（10日）議息，預料維持指標利率在負0.1厘。美匯短期整固後重拾強勢？

 

 

影片網址：https://youtu.be/WickZ2yPBnU?t=65

 

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