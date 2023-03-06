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06/03/2023

【FOCUS】「5%左右」利結構轉型　產業政策勢成焦點

#兩會 #高質量發展 #產業政策
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　　要「更快」，還是「更好」？周日（5日）揭盅的中國2023年GDP增長目標，意外錨定「5%左右」的預期下限；赤字率微升0.2個百分點至4%；專項債額度3.8萬億，低於去年實際額度4.15萬億－－齊指向大規模刺激欠奉。從最高層最新發言頻提及「高質量發展」看，2023年最大看點，「產業政策」關注度勢超「財政刺激」。

 

高質量發展時不我待

 

　　中國經濟大船的掌舵班底迎來新舊交替之際，去年錄近半世紀第二慢的GDP增速（3%），重開後會否迎來膝跳復甦？備受矚目的2023年《政府工作報告》，勢要市場降低預期值。

 

總理李克強的謝幕之作，將中國2023年GDP增長目標錨定「5%左右」的預期下限。（AP）

 

　　作為總理李克強的謝幕之作，32頁報告的八成篇幅都著墨「過去一年和五年工作回顧」，兩成篇幅言及「對今年政府工作的建議」；無論「5%左右」目標是否有意為繼任者留下「超額實現」的伏筆，必要性實際有二：一是財政可持續須量力而為，二是高質量發展已時不我待。

 

　　具體看，地方債餘額去年底突破35萬億（不計隱形債務），較2018年底幾乎翻倍，付息更首超1.1萬億人幣刷新歷史紀錄。債山壓頂，但財政部預算案顯示，主要為賣地收入的地方政府性基金收入今年料僅增0.4%。換言之，繼續以高負債驅動發展，空間愈來愈小，隱患愈來愈大。

 

代表委員名單顯端倪

 

　　適逢最高層周日下午出席人大江蘇代表團審議時強調，「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，所謂高質量發展，即是轉向創新驅動，效益優先。要做到轉方向和調結構，就要把經濟增速控制在合理範圍內，「否則資源、資金、市場等各種關係都繃得很緊，就轉不過來、調不過來。」

 

　　經濟增長要從強調更快（體量、增速），轉向更好（質量、效益），今年政策的發力點勢是以產業政策，加快形成可持續的高質量發展體制機制。《政府工作報告》對此的闡述是，加快建設現代化產業體系，圍繞製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關。

 

 

　　何謂「製造業重點產業鏈」？儘管報告未明確提及，但看看第三度連任全國人大代表的小米創始人雷軍，最新牽頭成立一隻百億元級的芯片新投資基金；新當選人大代表的中科院半導體專家李樹深提議，建立半導體領域國家實驗室體系；以及張素心（華虹半導體董事長）、陳天石（寒武紀董事長）、郭會琴（中芯國際工程師）、何小鵬（小鵬汽車創始人）、姜濱（歌爾股份董事長）　等新晉代表委員名單，答案不言自明。

 

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