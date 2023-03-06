老闆身邊紅人的生存哲學：不聞不問，只做好本份？奉承之外，只有順從？

許多人十分羨慕那些老闆身邊的紅人，是超級打工皇帝，年薪千萬，權傾公司。實情又如何？是否人人做得到？

有CEO入了一家公司十多年，是老闆愛將，有人甚至在背後以老闆契仔形容他。理論上他真的是公司第二把交椅，他在公司說一，不但沒有人說二，而且所有人都會說一。

但他心中有一個問題，卻一直不敢說出來。公司大門口處掛有一幅對聯，這幅對聯明顯是左右調轉了。他沒有即時把疑問提出來，只是輕巧的問問其他人掛對聯是誰的主意，他們都說是老闆。

之後，陸續打聽，知道差不多公司內所有人都知道對聯的掛法是錯的，卻沒有一個人敢說出來。 為甚麼這樣避忌呢？

自他進入這公司開始，就發覺公司上下流傳指這是老闆的主意，是老闆未發跡時，遇到一個「高人」指點，這樣公司才可以有大發展；另一說法當然是關乎風水了。

既然是老闆主意，縱使是錯了，也不會有人說怎樣才是對，於是人人只會在背後說。久而久之，也不會有人當是一回事，反正每天經過，都是行色匆匆，望也不會望多一眼，省得費心。

最令人奇怪的，就是這位CEO，十多年來和老闆朝夕與共，同出同入，卻從來沒有把心中疑問說出來。日復一日，年復一年，到後來連他自己也忘記有這樣一個小疑問了。

十幾年後一天，他和老闆出差返港，走到公司大門時，老闆突然問：「這幅對聯為何左右調轉了？」

此刻他才輕聲地，裝作若無其事的問：「這不是你的決定嗎？」

「這些小事我哪有心神去管？」老闆說，然後大聲叫坐在大堂的接待員：「快點找人調返轉。」

這個 CEO 很厲害吧，練就了一套「不聞不問」的本事，他「只做好」老闆吩咐的大小事務。 奉承之外，就是順從老闆，從不過問其他。或許正因為這個能耐，他才可以在老闆身邊待了十多年。

若不是他在訪問中說出這個小故事，我們也不知道他的能耐。他雖是CEO，卻連這等小事也不敢問，遇到大事時，他又會怎樣？