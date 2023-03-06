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06/03/2023

老闆身邊紅人的生存哲學：不聞不問，只做好本份？奉承之外，只有順從？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　許多人十分羨慕那些老闆身邊的紅人，是超級打工皇帝，年薪千萬，權傾公司。實情又如何？是否人人做得到？

 

　　有CEO入了一家公司十多年，是老闆愛將，有人甚至在背後以老闆契仔形容他。理論上他真的是公司第二把交椅，他在公司說一，不但沒有人說二，而且所有人都會說一。

 

　　但他心中有一個問題，卻一直不敢說出來。公司大門口處掛有一幅對聯，這幅對聯明顯是左右調轉了。他沒有即時把疑問提出來，只是輕巧的問問其他人掛對聯是誰的主意，他們都說是老闆。

 

　　之後，陸續打聽，知道差不多公司內所有人都知道對聯的掛法是錯的，卻沒有一個人敢說出來。 為甚麼這樣避忌呢？

 

　　自他進入這公司開始，就發覺公司上下流傳指這是老闆的主意，是老闆未發跡時，遇到一個「高人」指點，這樣公司才可以有大發展；另一說法當然是關乎風水了。

 

　　既然是老闆主意，縱使是錯了，也不會有人說怎樣才是對，於是人人只會在背後說。久而久之，也不會有人當是一回事，反正每天經過，都是行色匆匆，望也不會望多一眼，省得費心。

 

　　最令人奇怪的，就是這位CEO，十多年來和老闆朝夕與共，同出同入，卻從來沒有把心中疑問說出來。日復一日，年復一年，到後來連他自己也忘記有這樣一個小疑問了。
十幾年後一天，他和老闆出差返港，走到公司大門時，老闆突然問：「這幅對聯為何左右調轉了？」

 

　　此刻他才輕聲地，裝作若無其事的問：「這不是你的決定嗎？」

 

　　「這些小事我哪有心神去管？」老闆說，然後大聲叫坐在大堂的接待員：「快點找人調返轉。」

 

　　這個 CEO 很厲害吧，練就了一套「不聞不問」的本事，他「只做好」老闆吩咐的大小事務。 奉承之外，就是順從老闆，從不過問其他。或許正因為這個能耐，他才可以在老闆身邊待了十多年。

 

　　若不是他在訪問中說出這個小故事，我們也不知道他的能耐。他雖是CEO，卻連這等小事也不敢問，遇到大事時，他又會怎樣？

 

 

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