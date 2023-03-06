「股神」巴菲特3個最大投資錯誤！巴郡是買過最愚蠢的股票？邊隻美股係史上最差交易？即睇股神警世投資教訓

「股神」巴菲特（Warren Buffett）日前公布旗下巴郡（Berkshire Hathaway）的 2022 年業績及被視為投資者秘笈的年度股東信。長達 10 頁的最新股東信當中，巴菲特除了點名大讚

可口可樂、美國運通兩隻美股每年增派股息，及表明對美國經濟及巴郡的信心；還提及自己在執掌巴郡的那些年曾犯過「許多錯誤」。雖然他未在文中延伸解說，但美國財經網站《CNBC》日前報道，舉出巴菲特 3 個最大投資錯誤，讓投資者以儆效尤。

巴菲特的警世投資教訓 01｜巴郡︰買過最愚蠢的股票！理性投資最緊要

「股神」巴菲特曾在 2010 年出席電視節目時，公開指巴郡（Berkshire Hathaway）是他買過最愚蠢的股票（the dumbest stock I ever bought）。

話說巴郡當年是一間面臨破產的紡織廠，經常以工廠倒閉得來的資金回購公司股份，巴菲特一心打算從這種回購模式獲取暴利，於是在 1962 年大手入股這間紡織公司。後來巴郡再關閉工廠，並向巴菲特提出回購股份計劃，當時巴菲特開價以每股 11.5 美元把其股票賣給與原來老闆 Seabury Stanton，但最終收到巴郡報價信，價格卻變成 11.375 美元。

有感被騙，當時年少輕狂的巴菲特 2 年後索性買下巴郡控制權，並炒掉 Seabury 及管理層，並努力經營足足 20 年。巴菲特估計，這個決定令他累積損失多達 2,000 億美元，建議投資者切勿因情緒影響投資決策，懂得「止蝕」才是最大本領。

下一頁︰睇埋另外 2 個巴菲特的投資教訓