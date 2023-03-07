台灣男團五堅情尾場 呂爵安上台獻聲送驚喜

【晴報專訊】台灣男團五堅情前晚假九展Star Hall《五堅情Moon Landing月面著陸香港演唱會》尾場，五位成員陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒施展渾身解數，冧爆香港「堅果（五堅情粉絲）」。邱鋒澤曾與男團MIRROR成員呂爵安（Edan）合作，前晚Edan聯同隊友李駿傑（Jeremy）睇騷支持。Edan笑言自己是香港最成功的「小堅果」，邱鋒澤為向Edan表謝意，即場演繹二人合唱歌《年青有為》，Edan先故意稱要在台下專心做觀眾，但當邱鋒澤演唱時，他突然拿咪上台合唱，獲「堅果」尖叫，掀起全場高潮。

Edan（右）突然上台與邱鋒澤合唱《年青有為》，為粉絲送驚喜。

另外，成軍四年多的MIRROR將於本月17日推出首支英文單曲《RUMOURS》，正式進軍外地市場。12子日前接受新加坡傳媒訪問，表示希望透過英文歌，讓海外聽眾更了解香港樂壇，吸引更多人聽廣東歌。

五堅情五子笑言唱兩場唔夠喉。