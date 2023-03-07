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07/03/2023

在雞蛋短缺的日子，以豆腐代雞蛋吧！今期素食譜：雜菜蜜豆炒 「蛋」

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　「你那邊有找到雞蛋嗎？」 朋友這麼的問。超商熟食區，看不見一大鍋放好放滿的茶葉蛋。家附近的速食店菜單上，蛋堡照片上貼了「暫定供應」的貼子。走過幾家超市，原來擺滿雞蛋的架子，給豆腐或火鍋湯包等佔據了；就連煮好的袋裝滷蛋，也好久不見了。一下子，生的熟的雞蛋成為了稀有的食物。

 

　　家常菜的蒸水蛋、豆角炒蛋、魚肉煎蛋餅……全都有雞蛋的蹤影。吃全素的朋友可能不太在意，但走肉如我，平常在外找不到蔬食餐廳的時候，蛋類製品成了果腹的選項。星洲炒米粉，走肉過後，還是有蛋塊；不要肉碎，菜甫蛋還是需要雞蛋的。從小到大雞蛋老是常伴隨。

 

　　這邊廂缺雞蛋，那邊廂英國缺番茄。隨著氣候變遷全球暖化，禽流感成鳥類的常態病毒，依舊走向不明的俄烏戰爭，種種不穩定的局勢發展和環境變化，糧食、水源和電力等，不再只是發展中國家所頭痛的事，成了2023年人類面對的基本生活問題。

 

　　雞蛋是廉價的動物蛋白質（這陣子雞蛋價格一直漲，唉），沒有肉類價格的貴， 卻有維生素B12、B2、D 與礦物質如鐵質以及葉酸等營養素。短期沒有雞蛋，走肉的可以喝牛奶來補充營養，也可以裝扮豆腐來充當一下。不管怎樣，糧食問題不會只有雞蛋的，黃豆、蔬菜、牛隻、活雞等等也有短缺的可能，各國政府必須積極面對和準備糧食供應這一環啊！

 

 

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