電台DJ批評歌手事件，有甚麼公關啟示？社交媒體雙刃刀，唔識經營？糟糕！

上幾篇有分享過一些我們做日常個人「公關」的小心得，今天想跟大家分享最近一些所見所聞再探討一下，社交媒體的應用中一些需要關注的重點。

最近看到某電台DJ 因在社交媒體的「個人」帳戶和「面向公眾」的帳戶言行不一致而遭不少人口誅筆伐，被罵雙面人，繼而更因「私下」（至少他本人應該是如此認為）的言論影響了他日常工作。這種現象絕非第一次，筆者亦相信後繼亦會有人，這帶給我們甚麼啟示呢？

曾經上過一次有關營運社交媒體的課，講者是專業營運公眾人物社交媒體的老行尊，他提到一個做社交媒體的重要概念：在人人都是KOL （Key Opinion Leader）的年代，根本不會有私人帳戶和公眾帳戶的分別。有些人經營帳戶的概念是想把「私人」的事情和「工作」的事情分開而開了兩個帳戶，以為足夠安全，然而網絡世界的運作並非如我們所想。

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我們經營社交媒體的主因是希望建立影響力，以此為助力協助事業發展，而有些本來已經從影，在娛樂圈混得風山水起之人反而受社交媒體拖累了，早前看到安娜德哈瑪絲（Ana De Armas）的專訪就有提到，她的Instagram使得她人生毫無隱私，而影壇也愈來愈缺少「明星」的概念，因為大家都太習慣在社交媒體分享自己的私生活，使明星的神秘感消失了，而她本人也沒法刪除自己的帳戶，因為該平台也成為她本人的收入一部分（一些品牌合作），她亦表示分享自己的想法和私生活而又讓大家對她保持興趣是困難的。

以上兩大例子帶給我們的啟示就是——從今天起，請不要再把你的社交媒體當成「社交」用。現代的社交媒體並不存在「私人用」的帳戶，你一旦進入這個範疇就要以「一言一行都是面向大眾」的心態去經營。荷里活中以有不少的影星或製作人被翻Twitter的舊帳，把一些以前說過的、以開玩笑形式去說的事來當成證據，使本來談得好好的工作都泡湯的情況例子多不勝數。千萬別低估了你「私人」身份的影響力，在網絡世界的觀眾不會理會你私下的身份是甚麼。

基於以上所說，在你經營社交媒體時你就要多思考：你希望自己的「公眾形象」是怎樣？更進一步的就是，永遠記著，你是個怎樣的人就會吸引同類的人。你以批評別人為重心去經營，你的觀眾也會喜歡批評；你以分享「著數」起家，你的觀眾也會是衝着「著數」而來；你以分享正能量為樂，你的觀眾也會以正能量回應你。

亦因此，經營社交媒體亦是篩選你的「潛在客戶」的過程，你愈有個性，效果可能愈好。其中一位的同業就深諳此道，以「出位」、「奇招」使他的曝光率奇高，儘管可能他的Haters很多，但他亦得到他想要的回報，包括支持他的客人與他的招募，而他的Fans 亦非常忠心。所謂有辣有唔辣，你個性愈突出，你就自然更容易篩選到你「志同道合」之人。

那根據筆者以上所說，為何那位DJ 的下場如此？如果他本人日常說話都尖酸刻薄，以指摘為日常工作而招了一班忠實擁躉，其實問題不大，問題只是在於他被人說他是「雙面人」，在很多人都看到的「私人」帳戶與「公眾」形象180度轉變，才會為人所詬病。

所以永遠切記一點：你的公眾形象非你本人，有些說話與你的公眾形象無關的，就不要在社交媒體上發了，要跟朋友說的就私下說好了，不要放到公眾平台上。