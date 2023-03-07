【KK星期二】三桶油破位齊破位 油價即將展開升浪？｜內銀股發力點揀好｜當民企「自己人」受惠定受累？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

市場憧憬原油需求強勁，國際油價連升五日，紐約期油重返80美元大關，刺激三桶油齊齊發力向上，中海油(00883)一度升近6%，高見12.68元，見逾11年高，中石化(00386)、中石油(00857)亦曾升近5%；油價連日造好，或是新一輪升浪的開端？油股有何部署策略？另外，內銀股集體向上，建設銀行(00939)、工商銀行(01398)曾升逾3%，但兩者已連升多日，強勢背後靠甚麼因素支撐？如何判斷內銀股前景？中央開腔撐民企，把民企當「自己人」，有望加強對民企的補貼﹑抑或是將營收同歸國有的訊號？





影片網址：https://youtu.be/l1RhOskv2G0?t=66

►把時間軸拉到01:05開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89