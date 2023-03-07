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07/03/2023

兒時的味道！盤點4大重開老字號餅店︰快樂餅店回歸灣仔/ 西環老店罕見唐餅三層糕/ 佐敦米芝蓮推介糕點

#懷舊包點 #舊式餅店 #唐餅 #快樂餅店 #均香餅家 #卓越唐餅店 #卓越唐餅店 #方太糕品舖 #美食地圖
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Text: Louise Yuen

　　今時今日，賣唐餅和懷舊包點的舊式餅店已經買少見少，要不是業主加租被遷，就是年邁的小店老闆收山退休，現在想吃到那種兒時的味道也不容易。幸好尚有幾間有心的老牌餅店在無奈結業後，仍然努力覓新址重新開業，讓忌廉筒、光酥餅、三層糕等童年美味不至失傳。

 

老字號餅店重開 01｜快樂餅店3.6起回歸灣仔！必食忌廉筒、新品麻糬布甸蛋撻

 

　　屹立灣仔 45 年的快樂餅店，憑價廉物美的懷舊包點俘虜區內街坊，忌廉筒、沙翁和蛋撻都是必食，可惜去年 8 月因業主收樓，這老牌麵包店只好無奈結業。事隔半年，快樂餅店終於在 3 月 6 日重開，以「快樂麵麭 」之名回歸灣仔皇后大道東，讓街坊回味那種「快樂」味道。

 

 

 
 
 
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　　離舊舖只隔數個舖位，新店一改從前舊式餅店的格局，取而代之是以復古花磚配搭新式麵包櫃，牆上還有個「快樂餅店」的霓虹燈牌。雖然老店氛圍一去不復返，但各式懷舊麵包西餅依然可以在店內找到，忌廉筒、蛋撻、雞批、老婆餅、菠蘿包、雞尾包……每日新鮮出爐。另外新店更推出新款麵包如麻糬芋頭包、咖啡粟子包、麻糬波波等，最受歡迎要數麻糬布甸蛋撻（$13），曲奇撻皮焗得香脆，內藏有芋頭粒、麻糬，好吃超驚喜。

 

 
 
 
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快樂麵麭

地址︰灣仔皇后大道東66-68號地舖

營業時間︰6:30am-8:30pm


Read More︰灣仔快樂餅店8月初結業！45年老字號真材實料、用心製作！告別前必試5大名物︰忌廉筒／酥皮蛋撻／紅豆沙翁

 
下一頁︰深水埗老餅家！用傳統配方製唐餅

 

 

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