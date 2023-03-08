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08/03/2023

《中年好聲音》收視稱冠贏囝囝 吳大強寸吳偉豪︰要檢討下

#中年好聲音 #收視 #吳大強 #吳偉豪
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　　【晴報專訊】無綫歌唱真人騷《中年好聲音》12強名單日前誕生，而當晚的收視更錄得最高24.7點，壓倒《東張西望》及《愛‧回家之開心速遞》，成為上周收視冠軍。打入12強的大熱參賽者吳大強，對撼贏囝囝吳偉豪主演的《愛》劇，他意氣風發叫囝囝要檢討一下。

 

吳大強被曹敏寶（左）和支嚳儀搭住膊頭影合照，十分風騷。

 

　　《中年好聲音》將於下月23日舉行總決賽，前晚在西九龍中心舉行活動，現場首播由12強參賽者合唱的《不再猶豫》MV，氣氛熱烈。節目收視屢創佳績，在剛過去的周日（5日）一集，節目的跨平台直播收視最高錄得24.7點，力壓無綫王牌節目《東張西望》的23.6點及處境劇《愛‧回家之開心速遞》的22.6點，成為無綫上周收視冠軍，認真厲害。12強之一的吳大強對收視報捷深感高興，並笑言︰「好開心，都唔係差好遠，隨時可以爬番頭。（撼贏咗囝囝吳偉豪？）我個仔要返去檢討一下問題喇，不過《愛‧回家》長做長有，多年嚟都保持咁高收視好難得，一次半次畀其他節目威下都可接受。」

 

吳大強近來人氣蓋過兒子吳偉豪。（資料圖片）

 

支嚳儀不敢自滿

 

　　對於可有信心打入三甲，吳大強不作多想︰「大家互相支持，唱好歌。」另一12強選手曹敏寶大讚吳大強熱愛唱歌︰「我唔敢喺佢面前呻攰，拍MV當日我都好慚愧，我哋住同一區，當日佢車我返屋企，我已經好攰，佢仲可以喺車入面好精靈咁唱歌。」至於在12強一集的MVP的支嚳儀表現謙虛︰「上一輪高分唔代表下一輪必勝，每次都由零開始。」另外，有指《中》好評如潮，無綫有意開拍第二季，而擱置《聲夢傳奇3》的計劃，車婉婉坦言若然有第二季，希望能繼續當主持，「有份參與好開心，我都係唱歌比賽出身，對呢類節目特別有情感。」她又大讚吳大強表現穩定，「李佳同羅啟豪亦漸入佳境。」

 

車婉婉提到過去拍攝點適及被淘汱的參賽者時，不禁激動哽咽。

 

《中年好聲音》12強誕生，總決賽將於下月舉行。

 

轉載自: 晴報

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