周一筆者文《假可成真？》指出美國政府的經濟數據造假，呃到無知者。但只要肯查一查數據源頭，怎處理有關數據，就知公布的數據有假。

昨日（7日），摩通也有報告講同一造假事項（圖一），他們更感歎：

It has become impossible to be an economist or data-watcher (and thus strategist, investor, pundit or analyst) in the US: the reason is that seasonal adjustments have made virtually every data set a load of garbage, with little relevance to the real world.

譯過來就是兩句足矣：數據是垃圾，與現實不符。

（istock）

摩通話：

1月的就業數據非農職位報出來是增加了51.7萬個職位，實際是數據減少了250萬個職位！（圖二）如何做到假成咁？

一句：季節性調整，至於點調，就是撳電梯咁，想升？想跌？找個調查來支持。至於個調查怎做，你信會公平、公正、公開，就……！

不單止職位增長會被撳上，就算是零售額數據也會被「調」上（圖三）。

就算是美國的石油儲存量也會被調。美國能源部的原油供應數據近兩周作了有歷史以來最大的調整，市場拿這個原油增加而炒淡油價就中招了（圖四）。

今周又有就業數據，會開大定開細（圖五）？

摩通經濟師Dan Silver笑甩牙地謂申領失業救濟人數超低，與市場上的炒人數據絕不協調（圖六）。

摩通此說與數周前高盛所指出申領失業數據不可信，是同一論調，是英雄所見同，還是假的是真不了的？

美國有個WARN數據，是美政府新推出的，話要炒人先登記，如不登記就犯法，要賠償被炒工人的工資損失。這個WARN數據一直指出失業人數是不會少，申請失業者又怎應少？（圖七）

UBS反駁美國職位空缺多

至於美儲局一直謂美國職位空缺多，反映經濟好一論，UBS亦將其打臉，謂自去年第二季，這些就業職位空缺便在減少了（圖八）。

有一個很反映假的真不了的事情是，就是美國政府的稅收。假如就業情況真是那麼好，則美國政府的工資稅就應增加，不過美國稅局竟要調低這個稅收（圖九）。很易理解，你叫稅局給你補交美政府報大了的就業人數呀！

一講到錢，就真是假的真不了。

到此大家怎看今周的就業數據？筆者由2022年6月起，話美國就業數據造假。到今日，終有摩通、高盛、UBS也看不過這些假數而發聲了。多謝各位大佬，支持小弟。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

