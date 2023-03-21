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21/03/2023

人才荒 | 港企聘人才3大痛點！調逾8成港企願在港以外覓自由工作者！全球人力資源平台推就職資歷查核功能助篩選

#Freelance #行業 #人力資源 #求職招聘 #遙距工作
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　　不少企業進入混合工作模式，令其在招聘人才時，有更多機會放眼國際，從海外人力市場覓得人才。有報告指出，人才短缺仍然是港企目前面對最重大的挑戰。有逾8成受訪者表示，願意在香港以外的市場招聘人才。

 

　　為填補人手空缺，愈來愈多企業願意聘請自由工作者（Freelancer）等獨立合約員工，不過也增加了企業對應徵者資歷查核的需要。

 

Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng強調，人力資源角色變得具有策略性意義，成為業務發展決策時的一大考量。（林宇翔攝）

 

　　一站式全球人力資源平台Deel發布最新勞動力及招聘市場調查指，港企現時在人力資源管理上，正面對三大痛點，包括如何找合適人才是香港企業在招聘時最為急切的挑戰（46%）、處理混合工作或全球員工事務（12%），以及保持工作場所的靈活性（8%）。

 

港企3大痛點 聘人才最急切

 

　　隨著遙距工作將繼續成為常態，報告顯示85%受訪者願意在香港以外的市場招聘人才，當中主要是科技行業（92%）、員工超過500人的大企業（91%）、企業首席級別高級管理層（95%），以及擔任管理級別職位的千禧一代（92%）。惟有15%受訪者表示不願意在香港以外聘用人才的受訪者，原因則包括在香港以外地區沒有實體企業或團隊（63%），以及對合規招聘、資薪和管理海外人才感困難（24%）。

 

　　Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng稱，有84%的受訪企業願意聘請獨立合約員工，如僱用來自世界各地的自由工作者（Freelancer），以吸納傾向靈活工作的人才。

 

　　然而，企業在沒有海外業務團隊或辦公室的情況下，要查核海外應徵者的資歷背景時，會變得繁複和具挑戰性。因此，Deel早前為客戶新增就職資歷查核功能，對應徵者的學歷、工作資歷等進行核實。另可轉介客戶至相關的公司及機構，以查核應徵者有否犯罪紀錄。

 

報告顯示，逾8成受訪者稱願意在香港以外的市場招聘人才。（資料圖片）

 

長期合作 盼更深入了解背景

 

　　雖然普遍認為，企業在與自由工作者合作時，相比起其學歷，會較為重視其專業技能。但Karen解釋，企業通常會為特定的項目，選擇具有特定技能的自由工作者，如設計師。但在人才競爭持續升溫的情況下，有不少企業與自由工作者長期合作，「當合約期是長達10個月或以上，不少企業可能已視其為『全職員工』，自然希望更深入了解員工的背景。」

 

　　此外，她又提到，企業在招聘海外員工時，對當地的僱傭法規不了解也是企業正面對的挑戰。「如在德國，企業不能連續聘用同一名自由工作者多於10個月，否則當地的法定機構會將其視為該企業的全職員工。企業繼而須按法規要求，向員工提供等同全職員工的待遇。」透過為客戶量身定制和本地化的服務，企業可以預先洞悉到海外招聘需注意的各類事項，有助他們更有效和快捷地招聘海外人才。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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