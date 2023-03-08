上月22日，美日韓三國在南韓和日本之間的海域舉行聯合軍演，模擬攔截北韓洲際彈道導彈。就在演習如火如荼之時，南韓卻向美方發出了抗議。原來，負責指揮的美軍印太司令部，把演習地點標注成了「日本海」，而南韓稱之為「東海」。

南韓民眾示威抗議尹錫悅政府提出的日本強徵南韓勞工索賠方案（美聯社）



印太司令部最初並沒有把韓方的抗議當成一件嚴重的事，畢竟美日韓本該同聲同氣，如果真的北韓洲際導彈來襲，是及時攔截導彈，還是爭論地名正統，對於作戰單位來說似乎並不難做出選擇。不料到了演習次日，南韓聯合參謀本部和外交部一同開火，直指美方仍未更正地名。



當「東海」遇上「日本海」



日韓之間存在殖民與被殖民歷史遺留下的主權問題，對於南韓來說，如果在演習中任由美軍採用日方字眼，豈非默許了「日本海」對「東海」的凌駕地位？但另一方面，日方也拒不接受「東海」取代「日本海」。事實上，美軍過去就曾按韓方要求「糾正錯誤」，結果輪到日方提出了抗議。



除了「東海」和「日本海」的是非曲直問題，偏偏此次演習地點，還距一個主權攸關的小島只有180公里。相信各位已經心領神會，它就是南韓的「獨島」，和日本稱之為的「竹島」……而就在演習之時，日本還偏偏舉行了「竹島日」，兩個時間重疊，又引起了南韓民間不滿。



如果北韓真的發動火星-15洲際導彈攻擊，目標肯定不是首爾，甚至未必是日本島，而更有可能是關島以至更遠的地方。這就令美軍頭痛了，如果屆時印太司令部有誰一不留神標錯地名，會否在緊要關頭卻先行收到來自盟國的抗議？



因此，如何擺正地名就成了美日韓聯手攔截北韓導彈的第一道難關。當然說難也不難，就是美軍在下達指令時，必須稱之為「南韓和日本之間的海域」。這不是玩笑話，而是美軍在接到抗議後確實糾正的字眼。

尹錫悅夫婦參加三一節紀念活動（美聯社）



南韓和日本之間的那個小島



但這個措詞涉及的空間仍然過於廣闊，例如具體涉及上述那個小島的時候，美日韓聯軍是在防衛「獨島」，還是「竹島」，又或是「南韓和日本之間海域的那個小島」？



再到具體作戰層面，當美軍B-52戰略轟炸機機長在接受南韓F-15K戰機護航時，或是美軍F-35戰機機師在準備降落日本兩棲艦出雲號時，能否分清「東海」和「日本海」的政治正確？



插曲雖小，但卻折射了美日韓三國鞏固同盟關係不可低估的障礙，和潛在的破裂點：雖然美國積極推動日韓合作，但兩個體量相若的東北亞鄰國，無論是在歷史遺留問題、地緣政治與安全、經濟主導地位等方方面面，或存在互不信任，或存在激烈競爭，合作與對立的機會並存，翻手可以為雲，覆手也可以隨時為雨。



從表面上看，北韓頻密試射各類彈道導彈，促成了美日韓今日上演「堅若盤石」的主旋律。更為深層次的原因，卻是美國在圍堵中國第一島鏈軍事實力消退，東北亞出現新的空白和模糊空間，給日、韓帶來了難以抗拒的隨波逐浪之誘惑。

美軍 B-52H轟炸機近日在南韓F-15K戰機護航下重返朝鮮半島（美聯社）



難以抗拒的逐浪之惑



換一個角度而言，美國固然樂見日韓亦步亦趨，強化他們的第一島鏈前鋒作用，但「牛唔飲水唔撳得牛頭低」。以南韓為例，當年文在寅任總統之時，在半島之內推進和平，在半島之外疏遠美日，南北韓相安無事，拜登政府似乎也奈他不何。



反觀今日半島、東北亞局勢走向緊張，現任總統尹錫悅並非被動接盤，而是扭轉態勢的主要推手。為了促成與日本的「堅若盤石」，尹錫悅甚至敢於挑戰國內強大的民族主義浪潮。在本月1日紀念反抗日本殖民運動的三一節上，他公開表示日本已經「從過去軍國主義侵略者，轉變為與南韓共享普世價值、在經濟安全及全球問題上攜手合作的夥伴。」



結果此言一出，當即引發國內公民團體和歷史學家不滿，斥之助長「親日歷史觀」。南韓總統室官員卻不甘示弱，強調韓日兩國克服安全和經濟危機，並加深合作至關重要，直言兩國國民「與其執著於過去，不如向前」。



更不可思議的是，尹錫悅政府緊接著在周一(6日)，公布了韓日化解主要歷史遺留問題的方案，提出在二戰日本強徵南韓勞工索賠問題上，暫不向涉案日本企業發起索賠，反而是由南韓政府屬下的「日本帝國主義強制動員受害者支援財團」，代為向受害者支付賠償金。



這還不是最奇怪的事，就在南韓國內一片罵聲之時，日本似乎也並不領情。岸田政府雖然在禮節上表示了「歡迎」，但同一天聯合國人權理事會卻發布消息，指出日本政府代表在日內瓦會議上，再次否認日本曾在二戰時期強徵南韓勞工的指控。日方代表稱，當時南韓勞工可能是自願，或經官方仲介機構介紹而進入日本，很難界定為「強迫勞動」。



岸田冷待南韓橄欖枝



於是尹錫悅推進韓日親善的歷史之舉，就出現了你急他不急的窘態。回顧尹錫悅在上台之初，就一再高調表示欲和日本首相岸田文雄舉行高峰會晤，後者反而並沒有展現出相應的熱忱。從上述涉及「南韓和日本之間的海域」，以及日方代表在聯合國否認「強徵南韓勞工」問題就可以看出，日方並不樂見於在接過南韓的橄欖枝後，就默認了「東海」的正統，及日本的二戰罪責。

尹錫悅上任後主動向岸田文雄伸出橄欖枝（資料圖片）



歷史遺留問題恐怕還不是日方冷待橄欖枝的唯一的原因：在產業經濟上，尹錫悅政府試圖透過解決日本強徵韓籍勞工問題，來換取日方撤銷已故日本前首相安倍晉三，在2019年對南韓實施的出口限制，這包括半導體等南韓關鍵產業的原材料。



在軍事上，尹錫悅政府一方面向西方出售軍火，一方面配合北約東進亞洲，與美歐的親密合作程度不亞於岸田政府。對於工業製造掙扎求存、軍事擴張又受到和平憲法制約的日本來說，與南韓的全方面合作會給自己帶來甚麼？



更何況，南韓總統五年一選換新天，政策轉向南轅北轍，日韓的友情隨時可能退潮，但南韓從日韓合作中獲取的地區政治主導、產業擴充等利益卻是切實的。岸田文雄的任期恐怕無法像尹錫悅一般長，但無論日本首相如旋轉門般更換，自民黨主導的右翼長期執政卻不會變。



岸田近期的急速走向擴軍，就是右翼長期地緣戰略安全目標的反映：在日本本島以南，所謂「台灣有事即日本有事」，實際上展示出的是一個時序，即「台灣先有事，才到日本有事」，而在這之間，其實還隔了一個美軍駐沖繩基地，所以日本本島不到最後還未必有事。



在朝鮮半島，本來是北韓一旦生事，日本隨時有事，現在有尹錫悅擋在了日朝之間，日本反而小心翼翼退到護欄後面。所以日韓逐浪，尹錫悅爭當東北亞舵手之時，岸田卻在為日本「深築牆，廣積糧」。所謂應對中國威脅虛虛實實，對朝強硬也不急於當先，日本擴軍真正進擊的方向，其實最可能在北方，那是對他真正具有誘惑之處。