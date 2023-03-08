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08/03/2023

低價賣地好過流標

#樓市 #買樓 #新地 #賣地 #流標 #旺角商業地
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　新地(00016)以47億元，遠低於市場預期奪得旺角巨無霸商業用地，多少都有些聲音話政府低價賣地，未用到官商勾結已經非常俾面，有不少老友問我，點解政府要低價賣地，應該繼續流標，無謂惹上閒言閒語。

 

（資料圖片）

 

　　如果做官怕閒言閒語，就唔好做官，經過三次流標之後，如果政府不改變賣地方法，用拍賣代替招標，就必定要低價賣地，否則就會繼續流標，今次雖然話遠低於市場預期，其實亦不是相差太遠，只是比下限低了16%。不過，我夠膽講，在下一次招標賣地，地價將會比今次有顯著回升。

 

　　大家又唔好以為我預測樓市會顯著回升，而地價回升，只是人性之使然。在政府賣地第一次流標，疫情仍未過去，物業市場仍未回穩，全部地產商以執死雞心態落標，買到固然是好，買唔到亦冇壞，所以地價距離要求甚遠，政府於是收回不賣，地產商冇損失，不過就知道政府不會低價賣地，到了第二次招標，出價更低，政府又收回；第三次也是一樣，政府亦知道長此下去，土地賣不出去，供應鏈是會斷纜，樓價在供應不足之下會飆升，政府又是第一罪人。

 

　　在今次招標之前，我相信政府官員已經下了決心，無論幾多錢都會賣地，當新地低價奪標之後，有不少聲音話新地執到死雞，到了下一次賣地，所有地產商都不是以執死雞心態落標，而是驚人執死雞的心態落標，所以我估計奪標價應該會回升。
　

 

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