口罩令撤銷│口罩成習慣搣唔甩？日本調查：超過8成人未必除口罩！女學生因3大原因繼續戴

大家現在外出還有沒有戴口罩呢？香港的口罩在今個月取消後，大家終於可以在街上脫下口罩，但不難發現香港街口上大部分市民還未除口罩，大家是選擇繼續防疫，還是一時不能適應呢？日本政府早前宣布在3月13日起不再強制國民佩戴口罩，但有不少調查顯示，不少日本人表示拒除口罩，更有3大原原令他們有點抗拒除口罩。

示意圖(圖片來源：photoAC)

日本政府早前宣布在3月13日起解除口罩令，國民可以自己決定是否繼續佩戴口罩。但日本媒體ANN曾進行調查，最後發現在100名的日本人當中，有84人都選擇不除口罩，結果令人相當驚訝。但到底為何有如此多人不願意脫下口罩呢？除了想繼續保障自己，還是戴了3年口罩一時未能適應呢？

日本一機構Laibo公布了在職人士佩戴口罩的調查結果，發現接近3成人會無條件繼續戴口罩；超過6成指會按當時情況作出安排；只有5%受訪者指自己不會戴。而除了繼續保障自己為免患病之外，有一半人表示戴口罩已經成為了習慣。

但其實不只是日本打工仔會繼續戴口罩，Tokyo Isea Clinic上月都公布了一項調查有關女學生是否會繼續戴口罩，有89.3%的學生都不想在公眾場所除口罩，而不想除口罩有3大原因：尷尬、對自己的臉缺乏信心以及擔心朋友會怎麼看他們。當中有86%的受訪者指因為長期戴口罩，所以「朋友只見過我的眼睛」。

示意圖(圖片來源：photoAC)