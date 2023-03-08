轉季執屋必睇！IKEA近百件收納家品限時85折！PLATSA大衣櫃激減$1,345/ 大量貯物盒選擇最平$59.4 / 實淨骨子層架$580有找

踏入春天，又是時候把冬季衣物和保暖寢具收拾起來，幫衣櫃換季。IKEA 近期推出一系列收納家品、小物優惠，近百件指定衣櫃、層架、貯物箱、衣物收納籃及食物盒統統減至 85 折，方便大家好好整理家中每個角落。

主打北歐風家具的 IKEA 由即日起至 3 月 12 日推出收納系列的限時優惠，不論在分店或網店，只要入手 KALLAX 層架收納系列、PLATSA 指定配件收納家具系列、SMÅSTAD 兒童收納系列、BROR 層架收納系列、IKEA 365+食物保鮮盒系列、KUGGIS 收納盒系列，以及 STUK 衣物收納系列都有 85 折優惠。若心思思想換個新衣櫃，PLATSA 系列的十門衣櫃連 3 格抽屜勝在空間、層隔多，擺放衣物超方便，本來要近 $7,690，折後只需 $6,345，即慳近 $1,345。

PLATSA 雙門衣櫃連3格抽屜（特價 $1,812；原價 $2,199.9）

PLATSA 十門衣櫃連3格抽屜（特價 $6,345；原價 $7,689.7）

PLATSA 連門抽屜櫃（特價 $2,944；原價 $3,570）

貯物盒可說是現時收納必備的好物，今次 IKEA 其中一個減價亮點就是有大量貯物盒選擇，不同尺寸、隔間、質料都有，有些還可以加上蓋子，最平 $21.1 有交易。



STUK 分格貯物箱, 34x51x18 cm（特價 $59.4；原價 $69.9）

STUK 貯物箱, 71x51x18 cm（特價 $76.4；原價 $99.9）

STUK 七格貯物袋, 30x30x90cm（特價 $76.4；原價 $89.9）

IKEA 365+ 連蓋食物盒（特價 $52.6；原價 $61.9）

IKEA 365+ 連蓋食物盒10.6L（特價$63.6 ；原價 $74.9）

IKEA 365+ 食物盒連蓋 180ml （特價 $33.9；原價 $39.9）

IKEA 收得漂亮好優惠

日期︰即日至 3 月 12 日

詳情︰www.ikea.com.hk/zh

分店地址︰

銅鑼灣分店 — 銅鑼灣柏寧酒店地庫

九龍灣分店 — 九龍灣 MegaBox L4

沙田分店 — 沙田 HomeSquare L6

荃灣分店 — 荃灣青山公路 388 號 8 咪半 3 樓

大埔規劃及訂購中心 — 新界大埔超級城 B 區 2 樓 238A 號舖

尖沙咀規劃及訂購中心 — 尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 地庫 2 樓 B204-B210 舖