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08/03/2023

肝血足腎氣夠就會聰明！補腎養肝「姬松茸合桃蓮子雞腳湯」，考試季節啱飲！

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  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

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　　「考試季節又到了。諾諾心情有點緊張。」諾諾媽媽說。

 

　　「讀書壓力真不少。如果要有好成績，除了平日用功之外，考試臨場表現也很關鍵。我認為最重要是睡得好。睡眠充足，人會變得沉穩，不會心浮氣躁。」我說。

 

　　「說得對呀。我也提醒他不要捱夜溫習。」諾諾媽媽說。

 

　　「身體好，學習也會快些。而且考試期間病倒，不但影響表現，嚴重的更不能應考，之前努力的心血便白廢了。」我說。

 

　　「對呀對呀。」諾諾媽媽說。

 

　　「中醫角度，腎為先天之本，是藏精之臟。腎所藏的精，不僅藏本臟之精，還藏五臟六腑水穀所化生的精氣，能滋養臟腑和肢體各部組織。腎可說是身體的庫房，腎氣充足，身體各機能則運作正常。

 

　　內經云︰腦為髓之海。腎和身體發育和認知有關，腎精足，人體自然就會顯得精力充沛。學生正值生長發育階段，腎不單影響身高，也和學習有關。

 

　　腎開竅於耳，腎氣調和，聽覺就會靈敏。肝開竅於目。目，則五臟六肺之精，因此認為眼睛跟肝、腎都有關係，肝血足，腎氣夠，能改善視力問題，如近視。有耳則聰，有目則明，小朋友就聰明了。」我說。

 

　　「那我要多煲些補腎湯水給諾諾了。」諾諾媽媽說。

 

　　「補腎固然重要，脾胃也不能忽略。腎所藏的精，來自飲食的不斷的補充。我們吃東西，經胃受納，然後脾再運化水穀精微至身體各部分。考試季節可以煲姬松茸核桃湯。姬松茸和核桃都有補腎的作用。姬松茸性平，味甘，入心、肺、肝、腎經，具有補腎強身、理氣化痰的功效。核桃性溫，味甘，入腎、肺經，有補腎固精，溫肺定喘，潤腸，治腎虛喘嗽，腰痛腳弱，陽痿，遺精，小便頻數，石淋，大便燥結的功用。

 

　　人臥則血歸於肝，睡覺時，身體的氣血能量收於內，所以我常說睡覺是最便宜的補腎方法。考試時壓力大，往往不深睡，甚至難以入睡。湯中可加入蓮子。蓮子性平，味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。也可加入杞子以補肝血。杞子性平，味甘，入肝、腎經，能養肝明目，補腎益精。」我說。

 

　　「謝謝你啊。」諾諾媽媽說。

 

　　「除了飲食，現在天氣乍暖還寒，出門記謹帶外套，以免著涼。」我提醒。

 

下一頁：即睇「姬松茸核桃蓮子杞子紅蘿蔔雞腳湯」點煲

 

 

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