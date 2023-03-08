酒店中菜廳翻新檔次大躍進！必試椰皇燉湯x文思豆腐繡球、松露蜜糖燕窩釀雞翼，吃手工也吃創意！

疫情接近尾聲時，各行各業都應該收到風，不少商家都趁開關之前有所動作，以酒店業及餐飲業為例，就是進行全新修葺，務求以煥然一新面貌迎接post-covid的市場需求……

早就聽聞荃灣西如心酒店的中菜廳「如」會進行大裝修，消息雖一直的傳，日子亦一直的拖，說到底，在平常日子很多裝修工程都會延期，何況是在前景不是太明朗的疫情期，計劃總是追不上變化。

最終，「如」的裝修已經圓滿完成，驟眼看真的比從前美麗優雅得多，直情有由貌似街坊酒樓搖身一變成為高檔中菜館的觀感，色調變得天然而溫暖，予人舒服和放輕之感，而且面積明顯地擴充了，現時佔地緦共11,000平方呎，有兩個大廳和五間私人貴賓房，共有226席，的確是具規模。

也許「如」中菜廳是連接著宴會廳，所以升降機大堂非常寬敞，通往「如」之路也顯得異常的長。

中菜廳入口處，置有一個小型酒廊，方便來賓在這裡等齊客人才進入用廳大堂或貴賓室。

午市期間踏入大廳，天然光線與窗外景觀立即映入眼簾。

從前近窗位置全劃分為多間貴賓房，現在全部打通成為大廳，使大廳更為明亮和養眼。

除了室內設計是全新，連廚房班底都不同了，新任大廚是葉振文師傅，他曾跟隨米芝蓮星級名廚Vicky Cheng於新派中菜館「永」工作，汲取了各式傳統與摩登粵菜知識和技巧，並於灣仔百年古蹟內的「和昌飯店」擔任總廚而深受注意（本專欄也曾於2022年1月介紹過），現在加盟如心系，應該得到更大的發揮。

為了獲得比較全面的經驗，我到「如」吃了兩趟，一次午餐及一次晚餐。午餐當然集中品嘗點心啦，記得裝修前「如」的點心以傳統口味、款式多端兼街坊價錢見稱，現在「如」由室外設計以至菜單都要走向高檔次，點心的製作路線也有所改變，用料是靚了，賣相亦講究了，選擇因而收窄了，價錢也隨之高了。據說有些從前街坊常客抱怨「如」變得昂貴，但都沒辦子啦，當一個business要轉型，就難免要做取捨，況且任何市場都會出現people come and go，舊客會走而新客會來。

現時點心的水準都OK，有些比較突出的選擇， 尤其以焗南非鮑魚酥特別養眼，非常之見得人，用來請客是很不錯，但點心的整體質素不至於太穩定，有進步空間 —— 必須要公平一點地指出，鑑於「如」的點心師傅仍未正式上任，水準是有點「過渡期」，或要待一兩個月後，點心的menu才會慢慢地地穩定下來。

現今的中菜師傅日趨年輕，「如」的大廚葉振文師傅就只有35歲。

焗南非鮑魚酥 ，只限午市供應，單看賣相已知千層酥皮做得很酥脆，用豬油不手軟。

享用焗南非鮑魚酥時，淋上濃稠的鮑魚醬汁，更加滋味。

以前在葉師傅擔任總廚「和昌飯店」吃過點心，都覺得其酥皮焗製點心份外好吃，也許在搓皮方面有借用西式糕點製作技巧，使酥皮的質感與味道皆不錯；今次到「如」吃點心，也不其然特別留意酥皮式點心，除了焗南非鮑魚酥做出水準，香檸鳯梨叉燒酥也很值得點選，加入了香檸、鳯梨等元素，令叉燒餡味道更立體。

香檸鳯梨叉燒酥，酥皮做得很不錯，夠酥香，具滋味感，如果香檸味再加強一點會更好。

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