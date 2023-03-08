北角Chill！油街實現全新打卡藝術展！倉庫變身沉浸式海灘場景／超現實幻石陣

北角油街實現前身為香港皇家遊艇會會所，2019 年經活化後變身成公眾藝術空間，去年更結合旁邊逾 3,000 平方米戶外空間，增設多超個 IGable 的免費展覽，如旋轉樹木、3D 巨型鯨魚數碼藝術裝置，銳意打造成區內最 chill 的文化新地標。最近油街實現再推出兩個全新打卡藝術展，將倉庫變成海灘場景及超現實幻石陣。

（圖片來源︰油街實現）

油街實現新藝術展01｜《謐‧衝》︰360度沉浸式海灘場景

由本地電子音樂人兼多媒體藝術家蔡世豪創作的《謐‧衝》，直接在曾為遊艇倉庫的油街倉庫展覽空間 360 度投影海灘場景、急速稠密的都市影像、自然海浪聲和電子音樂的節拍，讓大家待在房中重新感受城市的不同面貌。

《謐‧衝》由即日起至 7 月 30 日於油街倉庫展出。（圖片來源：油街實現）

多媒體藝術家蔡世豪擅長以聲音與影像的互動，拉闊觀眾對時間、地緣及空間的聯想。

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日期：1.3.2023 — 30.7.2023

地點：油街實現 油街倉庫1

油街實現新藝術展02｜《幻石》︰每星期調整超現實場景

香港裝置藝術家唐納天擅長構建複雜而模稜兩可的空間場景，挑戰人類心理認知的底線。剛在 3 月初展出的《幻石》就以搭建超現實的地景，並透過聲音、燈光及表演，引導觀眾踏上一次似是而非的旅程。最有趣是，藝術家每星期都會調整場景，隔一段時間前來看展也會有新驚喜。

《幻石》同樣展出至 7 月 30 日。（圖片來源：油街實現）

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日期：1.3.2023 — 30.7.2023

地點：油街實現 油街倉庫2

油街實現

地址︰北角油街 12 號（港鐵炮台山站 A 出口）

電話︰2512 3000

網址︰www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/APO/zh_TW/web/apo/oi.html