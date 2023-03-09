赴日航線將加至每周120班 票價料減 國泰去年蝕65.5億

【晴報專訊】本港去年底起逐步解除旅遊限制，航空業重新起步。國泰航空（293）昨公布去年業績，國泰航空及附屬公司業務有顯著改善，虧損收窄逾9成至2.6億元，惟受中國國航（753）等聯屬公司拖累，全年仍蝕65.5億元，按年增18.5%。

國泰指，計劃本年底回復疫前運力7成，到明年底完全回復。

集團管理層稱，去年下半年業務已顯著改善，運力已回復到疫前一半水平，赴日航班將逐步增至每周120班以應付夏季高峰，相信票價亦逐步回落，又擬年內開始清還拖欠港府的優先股股息。

業績公告顯示，國泰及附屬公司在去年下半年已轉虧為盈，全年計僅蝕2.55億元。香港快運受第5波疫情影響，全年蝕13.59億元，但已收窄約3成；華民航空則賺7.76億元，按年增約4%。巨額虧損主要來自國航等聯屬公司錄62.93億元重大虧損，按年升逾2倍。翻查資料，國航今年1月已發盈警，料蝕最少370億元人民幣；國泰目前持有國航16.26%股權。

國泰主席賀以禮稱，國泰航空及附屬公司已接近收支平衡，形容是重大轉折，相信集團會隨香港擺脫疫情而受益。行政總裁林紹波表示：「當然希望今年會賺錢，但言之過早，希望今年業績會有顯著改善。」

國泰行政總裁林紹波、國泰主席賀以禮

人手充足 招聘進度符預期

公告又提到，計劃本年底回復疫前運力7成，到明年底完全回復。林紹波解釋，本港是全球少數要求機組檢疫的地區，去年運力長期低至個位數，甚至機師牌照都已過期須重新培訓，加上去年第四季才加快復常，意味國泰重新起步點「又低又遲」，但已恢復疫前一半運力，速度快過不少對手。

國泰去年公布未來18個月擬招聘8,000人，林紹波稱，招聘進度符合預期，去年已聘2,000人，今明兩年分別再聘3,000人，另整體流失已回落至正常水平。營運及航空服務總裁韓兆傑稱，國泰有足夠機組人員，目前有300人在美國和澳洲受訓，人數歷來最多，同時亦有前機師擬回巢，將繼續招聘。

至於票價會否有下調空間，林紹波稱，受歡迎目的地班次已陸續恢復，如倫敦希斯路到月底已可提供每日5班機，非常接近疫前水平。顧客及商務總裁劉凱詩則稱，港人最關心的赴日航班將會增加供應，逐步增至每周120班以應付夏季高峰，屆時價格會隨供應增加而調整。

欠港府優先股息 擬年內開始還款

港府在2020年注資國泰購入195億元優先股，但國泰至今累計欠逾15億元相關股息，而截至去年底，公司無限制用途流動資金結餘為272億元。賀以禮稱，疫情危機已過，毋須再維持龐大現金，且愈遲還息率愈高，會平衡投資業務需要及清還股息，具體償還安排要再考慮，但保證港府投資會有回報。林紹波稱，下一次支付相關股息時間是今年8月，外界可續觀望。