勞工處招聘會逾4700空缺 月薪達2.2萬 可即場面試

【晴報專訊】勞工處昨起一連2日舉行大型招聘會，共約60間機構提供逾4,700個職缺，當中逾2,400個來自飲食、零售及酒店業，全職月薪介乎1.1萬至2.2萬元，求職者可即場申請及面試。有機構指，社會復常後招聘競爭大，新血也變得吃香，已降低請人門檻，未來亦會持續調整薪酬和福利，以吸引人才。

有參與機構坦言復常後招聘競爭大，已降低請人門檻望招新血。

勞工處招聘會有約60間機構提供逾4,700個職缺，約81%為全職，月薪高達2.2萬元；約97%職位學歷要求為中六或以下，約58%毋須相關工作經驗。

各行各業復甦 爭相搶人才

太古地產管理有限公司人力資源部經理吳小姐指，物管行業在疫情前已很缺人，疫情來襲後更是「雪上加霜」，加上各行各業復甦，不少人「回巢」到故業，招聘競爭大。為應付人手需求，現招聘大量前綫管業助理、禮賓助理、保安員和技術員，起薪點約1.7萬元且每年會調整，勞工假亦達17日，盼以較同行優勝的薪酬福利吸引人才。她指，最難聘請持牌和有經驗的技術員，故已降低門檻，歡迎無經驗新血入行。

撤銷口罩令 望可除罩工作

一蘭香港有限公司人力資源部劉小姐則說，隨着社會復常，店舖人手緊絀，現有60個全職店員空缺，底薪連勤工獎約1.72萬元，另有兼職職位。她指現時雖較疫下易請人，但同行招聘競爭大，故未來會持續調整薪酬和福利，更會提供每月9日例假，歡迎無經驗者入行。

一蘭香港有限公司人力資源部劉小姐指現有60個全職店員空缺

昨到場求職的祝小姐稱，曾從事物管工作3年，但早前接種疫苗後身體欠佳，故稍作休息，現嘗試再找同類工作，又說很開心月初撤銷口罩令，「之前返工要戴口罩好侷促」。從事飲食業的連先生則指，公司在疫下把假期由6日縮短至5日後至今未有恢復，盼另覓福利較好的工作，期望月薪可達2.3萬至2.5萬元。